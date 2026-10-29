Sanità, Manfredi (sindaco Napoli): “La democrazia della salute parte dall’informazione”

(Adnkronos) – “Credo che sia molto importante oggi avere una informazione sanitaria corretta nei confronti del cittadino perché è uno strumento fondamentale per garantire un corretto accesso alle cure, in quanto spesso l’accesso alle cure viene negato proprio perché non c’è una giusta conoscenza da parte delle persone. E Napoli, che è una città così complessa anche dal punto di vista sociale, con tante marginalità, ci insegna come spesso sia indispensabile che, soprattutto per le persone più fragili, l’informazione diventi uno strumento di accesso”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto oggi all’ospedale Cardarelli alla seconda edizione dell’Health Journalism Forum, sull’importanza che un confronto sulla sanità e sulla corretta informazione sanitaria parta proprio da Napoli.

Fondamentale, in questo senso, anche il ruolo dei Comuni per garantire equità nei servizi offerti ai cittadini. “Questa è un po’ la sfida che noi abbiamo davanti in un momento in cui le disuguaglianze e le difficoltà sociali sono tante – ha spiegato Manfredi – L’impegno dei Comuni, che spesso non hanno neanche i mezzi per poterlo fare, è di favorire una maggiore equità nell’accesso, e oggi io credo che questa sia la vera sfida quando vediamo che una parte importante della popolazione non accede alle cure e ci accorgiamo che spesso sono i più anziani, i più poveri, le persone più marginali. Questo veramente ci fa riflettere che oggi c’è un tema di democrazia della salute rispetto al quale l’impegno delle amministrazioni locali, che sono amministrazioni di prossimità, è indispensabile”.

“Io credo che la sanità pubblica sia uno dei patrimoni più importanti che abbiamo ereditato, è uno dei pilastri della nostra Repubblica – ha concluso il sindaco – La sanità pubblica, la scuola pubblica sono dei valori che noi forse non apprezziamo perché ce li abbiamo, ma la difesa di questo straordinario patrimonio, in un momento di cambiamento, di difficoltà economiche, di cambiamento della composizione sociale, credo sia la vera battaglia del momento”.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)