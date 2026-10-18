Milano vive una notte di scontri in piazza Duomo, con giovani che trasformano la protesta in guerriglia urbana, mentre la politica accende gli allarmi per il prossimo 30 ottobre.

Una manifestazione iniziata con cartelli contro il caro vita si è rapidamente trasformata in una vera e propria guerriglia urbana nel cuore di Milano. Dopo aver partito da Piazza Duomo, i partecipanti hanno attraversato Via Mazzini lanciando pietre, bottiglie e persino cestini della spazzatura incendiati, costringendo le forze dell’ordine a rispondere con lacrimogeni e spruzzi d’acqua ad alta pressione. L’episodio ha lasciato almeno cinque agenti feriti e una ventina di manifestanti, metà dei quali minorenni, ricoverati in codice verde e giallo.

Il ruolo dei social e il cosiddetto “sistema Francia”

Le convocazioni alla piazza sono nate su piattaforme come TikTok e Instagram, da cui è nato l’hashtag #italiainpiazza. Da lì il messaggio è migrato su gruppi Telegram, dove l’uso massiccio di intelligenza artificiale ha permesso di creare locandine ispirate a quelle francesi, attirando soprattutto giovani della seconda generazione. Le autorità di sicurezza, attraverso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), hanno definito questo fenomeno come il “sistema Francia“, un modello di provocazione continua finalizzato a mettere alla prova le forze dell’ordine senza legami ideologici chiari.

Scontri concreti: da carta volante a incendi di cassonetti

Nel pomeriggio di l’ultimo aprile (data non specificata nella fonte) le vie centrali di Milano sono state teatro di lanci di carta esplosiva petardi artigianali e fuochi d’artificio improvvisati, con cassonetti trasformati in torce ardenti. Le forze dell’ordine hanno dovuto utilizzare gli idranti per spegnere gli incendi, mentre il servizio di pulizia cittadino (Amsa) ha iniziato subito a ripulire i detriti di vetri rotti e arredi urbani strappati. Il clima di tensione ha proseguito fino a notte fonda, con la polizia che ha pattugliato i vicoli di via Broletto e Cordusio per impedire ulteriori atti di vandalismo.

Reazioni politiche e prospettive per il 30 ottobre

Il premier Giorgia Meloni ha condannato gli episodi, invitando le opposizioni a parlare senza ambiguità contro la violenza e chiedendo un impegno concreto per mobilitazioni pacifiche. Vicepremier Antonio Tajani ha definito “inaccettabile” che parte dell’opposizione alimenti il fuoco della protesta, mentre Matteo Salvini ha interrogato la protezione dei cosiddetti “maranziani”. Il sindaco Giuseppe Sala, Matteo Renzi e la senatrice Valeria Valente hanno tutti sottolineato l’importanza di una risposta istituzionale saggia, evidenziando che le ragioni economiche dei manifestanti sono comprensibili, ma i danni patrimoniali non possono essere giustificati. Il timore principale riguarda il 30 ottobre data segnata per una grande mobilitazione a Milano, che le autorità temono possa essere una prova generale per un autunno di forte tensione sociale.

Arresti e profili dei coinvolti

Secondo le informazioni fornite dalle forze dell’ordine, sono stati fermati circa cinquanta individui, di cui quasi la metà minorenni. Gli arresti sono avvenuti sia in Piazza Duomo sia in Via Mazzini e nelle immediate zone circostanti. Le autorità hanno anche sequestrato diversi dispositivi elettronici, tra cui telefoni cellulari e tablet, per analizzare la rete di comunicazione che ha alimentato la coordinazione degli scontri. La presenza di gruppi non legati a partiti politici tradizionali e la mancanza di un chiaro programma ideologico rendono difficile individuare una motivazione univoca al di là della semplice volontà di confrontare le forze dell’ordine.

Il futuro delle proteste urbane in Italia

Gli esperti di sicurezza hanno avvertito che la combinazione di social media intelligenza artificiale e gruppi di giovani disincantati rappresenta una nuova frontiera della protesta, capace di scatenare violenza improvvisa senza preavviso. Con l’avvicinarsi della data del 30 ottobre, le autorità stanno potenziando la presenza di unità anti-sommossa e rinforzando il monitoraggio delle piattaforme di messaggistica istantanea. Nel frattempo, la popolazione milanese resta divisa tra chi accoglie la protesta come espressione legittima di malcontento e chi la vede come una minaccia alla sicurezza urbana.