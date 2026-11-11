Le piogge torrenziali trasformano le tende di Gaza in trappole mortali, con tre bambini e una madre incinta tra le vittime.

Nel cuore della Striscia, la tregua dei bombardamenti ha lasciato spazio solo alla paura di una natura impietosa. Dopo tre anni di conflitto, più di due milioni di abitanti vivono in tende improvvisate o in edifici parzialmente distrutti. Quando le nuvole si addensano, l’acqua non è più semplice precipitazione: si mescola con i liquami delle fogne distrutte, inonda le latrine scavate negli accampamenti e trasporta rifiuti nelle aree più vulnerabili.

Alluvioni devastanti e crolli a Deir al-Balah

Nel fine settimana, temporali intensi hanno colpito l’intera zona di Deir al-Balah. Le autorità locali, ancora sotto il controllo di Hamas, hanno stimato che almeno 70.000 tende siano state sommerse in meno di dodici ore. La protezione civile ha ricevuto 2.166 richieste di soccorso, riuscendo a intervenire in 218 casi, un dato difficile da verificare a causa del divieto di accesso per i giornalisti internazionali. L’evento più drammatico si è verificato quando una duna di sabbia, indebolita dall’acqua, è collassata su una tenda occupata da una famiglia: hanno perso la vita tre bambini di quattro, cinque e otto anni, insieme alla madre incinta.

Le vittime a Deir al-Balah

Le immagini provengono da operatori della parrocchia locale: un bambino di cinque anni è stato trovato con la pelle resa bluastra dall’asfissia, mentre altri due piccoli hanno mostrato segni di lividi e fratture. La madre, gravemente incinta, è stata travolta dalla sabbia prima di poter essere evacuata. Medici di emergenza hanno confermato tre decessi immediati e hanno avviato le prime cure per ulteriori feriti. Questo tragico episodio evidenzia come la pioggia abbia sostituito i bombardamenti nella creazione di nuove morti.

Condizioni di vita e risposta umanitaria

Secondo le stime dell’UNICEF, circa 1,7 milioni di sfollati vivono ancora in tende o ripari di fortuna, con quasi 400 000 bambini presenti in aree a rischio estremamente elevato di inondazione. La rete fognaria è paralizzata: a Gaza non è operativo alcun impianto di trattamento delle acque reflue e le pompe del bacino di raccolta di Sheikh Radwan funzionano al 33 %. L’acqua piovana mescolata a quella di scarico minaccia di traboccare, aumentando il rischio di epidemie di gastroenteriti e altre infezioni.

Assistenza di UNICEF ed Emergency

Le organizzazioni umanitarie hanno avviato una risposta d’emergenza distribuendo teloni, coperte termiche e indumenti invernali a oltre 10 000 bambini. In più di 50 località sono state liberate le fogne e i bacini di raccolta, mentre sacchi di sabbia sono stati posizionati per contenere le acque. UNICEF ha richiesto l’ingresso immediato di pompe, generatori e ricambi per riparare le infrastrutture idriche, invitando le autorità israeliane a varare l’autorizzazione necessaria.

Insicurezza permanente e carenza di servizi

Nonostante la diminuzione dei bombardamenti, la popolazione continua a subire ripetuti attacchi di droni e schegge, anche in prossimità della parrocchia Sacra Famiglia, dove vivono circa 500 civili. L’elettricità è assente da più di tre anni: le uniche fonti di luce provengono da generatori a benzina, spesso inaccessibili per la maggior parte delle famiglie. Cibi di prima necessità – carne, latticini, frutta – arrivano occasionalmente, ma il loro costo è fuori dalla portata di chi è sopravvissuto a tre anni di assedi.

La crisi umanitaria a Gaza si è trasformata da una questione di conflitto a una pandemia di pioggia, freddo e mancanza di igiene. La speranza di un inverno più mite sembra lontana, mentre le autorità e le organizzazioni internazionali lottano per garantire ai più vulnerabili – soprattutto bambini e donne incinte – le risorse necessarie per sopravvivere.