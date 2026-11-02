Dopo i quarant’anni il desiderio femminile può fiorire, sostenuto da dati, esperti e cultura pop.

Per lungo tempo il desiderio sessuale delle donne è stato associato all’età giovanile, mentre le fasi successive della vita hanno ricevuto poca attenzione. Oggi, numerosi studi dimostrano che la consapevolezza di sé e la riduzione delle pressioni sociali consentono alle donne di vivere una sessualità più libera e appagante anche dopo i quarant’anni.

Il picco sessuale oltre i 40: cosa mostra lo studio di Ashley Madison

Un’indagine commissionata da Ashley Madison in collaborazione con YouGov ha rilevato che il 45% degli intervistati afferma di aver raggiunto il proprio apice sessuale a partire dai 40 anni. Il dato non sorprende chi lavora quotidianamente con la sessualità femminile, observa la Dottoressa Marta Giuliani, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica. “Il desiderio non è mai stato una funzione della giovinezza, ma della conoscenza di sé”, spiega, aggiungendo che con l’avanzare dell’età diminuiscono le ansie da prestazione e le aspettative di dover piacere a tutti i costi, lasciando spazio a un piacere più autentico.

Fattori che favoriscono il cambiamento: consapevolezza, pressione ridotta e influenza della cultura pop

Il dibattito pubblico sulla perimenopausa e sui cambiamenti ormonali collegati ha fornito nuove parole chiave per parlare apertamente di sessualità in età matura. Parallelamente, la cultura pop ha contribuito a smantellare vecchi stereotipi: film come Babygirl con Nicole Kidman, la serie Sex and the City e il libro All Fours di Miranda July hanno normalizzato conversazioni che prima rimanevano silenti. Questi riferimenti offrono modelli di esplorazione sessuale e mostrano che la ricerca del piacere non ha limiti d’età.

Il piacere nella relazione stabile: dati sulla priorità e sull’esplorazione

Il sondaggio evidenzia anche le difficoltà incontrate nelle relazioni di lunga data. Il 39% delle donne ha dichiarato che, all’interno di una relazione stabile, il proprio piacere sessuale non è stato una priorità. Le ragioni citate includono la tendenza a soddisfare prima il partner, l’incapacità di esprimere i propri desideri e la percezione del sesso come non essenziale. Inoltre, il 20% delle rispondenti ha ammesso di non aver mai esplorato la propria sessualità con il partner principale. D’altro canto, il 31% delle donne intervistate a livello internazionale afferma che una maggiore consapevolezza di sé le ha spinta a comunicare apertamente i propri desideri.

Generazioni a confronto: giovani vs donne mature

Le differenze generazionali sono evidenti. Tra le donne tra i 25 e i 34 anni, il 48% dichiara che il proprio piacere è stato una priorità nella relazione, contro il 39% delle donne tra i 45 e i 54 anni. In Italia, le percentuali scendono rispettivamente al 44% e al 34%. La Dottoressa Giuliani interpreta questo divario non come una minore libertà delle donne più adulte, ma come il risultato di contesti culturali diversi: per le generazioni più anziane il tema del piacere femminile è stato a lungo assente dal dibattito pubblico, mentre le donne più giovani sono cresciute in un ambiente più aperto.

L’età avanzata non è un ostacolo al piacere sessuale, ma può diventare una risorsa grazie a una maggiore autoconsapevolezza, a una riduzione delle pressioni esterne e all’influenza di un panorama culturale più permissivo. Quando il desiderio è libero da giudizi e da aspettative irrealistiche, anche le esperienze sessuali più mature possono sorprendere per intensità e soddisfazione.