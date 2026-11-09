Meningite a Bali: influencer di 23 anni in terapia intensiva

L'influencer australiana Khiana Smith, 23 anni, è stata colpita da una grave meningite durante un viaggio a Bali. Ricoverata in terapia intensiva, è tornata in rianimazione dopo un breve miglioramento.

Khiana Smith, influencer australiana di 23 anni, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Bali, in Indonesia, per una grave meningite che le ha provocato anche un gonfiore cerebrale. I sintomi sono comparsi durante un viaggio, dopo un periodo trascorso in Europa con le amiche. È stata lei stessa a raccontare la vicenda dal letto d’ospedale, con un video pubblicato su TikTok il 23 ottobre, come riferito dalla rivista People.

La sua testimonianza ha richiamato l’attenzione su un punto preciso: i segnali neurologici improvvisi e molto intensi non vanno sottovalutati. Nel suo caso tra i primi sintomi e la chiamata ai soccorsi è passata un’intera giornata.

«È davvero assurdo come la vita possa cambiare così velocemente»

Con queste parole la giovane ha descritto ai suoi follower lo shock di ritrovarsi in un reparto ospedaliero, a migliaia di chilometri da casa.

Dal risveglio con il mal di testa all’ambulanza

Tutto è iniziato una mattina. Khiana Smith si è svegliata con quello che ha definito «il peggior mal di testa» della sua vita. In un primo momento ha provato a resistere, sperando che il riposo bastasse a farla stare meglio.

Nel video ha ripercorso quelle ore così:

«Non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto. Era così intenso che non potevo aprire bene gli occhi. Ero davvero sensibile alla luce. Non riuscivo a stare in piedi senza cadere»

Il dolore insopportabile, la forte sensibilità alla luce e la perdita di equilibrio non si sono attenuati con il passare del tempo. Il giorno dopo, ha raccontato la ragazza, si sentiva «dieci volte peggio». A quel punto è stata chiamata un’ambulanza e la 23enne è stata portata subito in ospedale.

La diagnosi e la scelta di trattare subito la forma batterica

Gli accertamenti hanno confermato una meningite, cioè un’infiammazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. È una malattia potenzialmente molto pericolosa, soprattutto se non viene riconosciuta e trattata in tempo.

In un primo momento i medici non sapevano se l’infezione fosse di origine virale o batterica. Per questo hanno avviato subito una terapia contro la forma batterica, quella che può causare le complicazioni più gravi e mettere a rischio la vita del paziente. A complicare il quadro c’era anche un gonfiore cerebrale, che ha reso necessario il ricovero in terapia intensiva, dove le sue condizioni sono state tenute sotto controllo costante.

Il trasferimento in reparto e il ritorno in rianimazione

Dopo la fase più critica, le condizioni della giovane sembravano abbastanza stabili da permetterne il trasferimento in un reparto ordinario. Il miglioramento però è durato poco.

Alcuni sintomi non sono scomparsi e i medici hanno deciso di riportarla in rianimazione:

dolori molto forti e persistenti;

ipersensibilità alla luce;

difficoltà ad articolare le parole;

problemi di memoria.

Per l’influencer, seguita ogni giorno da migliaia di persone sui social, è iniziata così una nuova fase di grande apprensione. La notizia ha colpito anche familiari e amici.

Il ritardo di un giorno e il valore della tempestività

Il racconto di Khiana Smith mostra quanto il tempo pesi in casi come questo. La giovane ha aspettato un’intera giornata prima di chiedere aiuto, nella speranza che il malessere passasse da solo. I medici, invece, hanno scelto di non attendere la conferma sul tipo di infezione e di trattare subito l’ipotesi più grave.

Un mal di testa improvviso e di intensità mai provata, associato a fastidio per la luce, perdita di equilibrio o disturbi della parola e della memoria, è una combinazione che merita una valutazione medica immediata, senza aspettare il giorno dopo. Questo vale anche in vacanza all’estero, dove orientarsi tra strutture e numeri di emergenza può richiedere più tempo: conoscerli prima di partire aiuta a guadagnare minuti preziosi.