Yoga Nidra: il segreto per dormire meglio e sentirsi più energiche durante e dopo la gravidanza

La stanchezza cronica è un compagno frequente per molte future mamme e per chi ha appena dato alla luce. La mancanza di sonno di qualità può trasformarsi in una vera e propria sofferenza, influenzando l’umore, la concentrazione e persino la capacità di prendersi cura del neonato. Seppur non esista una cura miracolosa, pratiche di benessere come lo Yoga Nidra possono offrire un supporto concreto, aiutando a ristabilire un ritmo più sereno sia durante la gestazione che nel periodo post-parto.

Che cos’è lo Yoga Nidra e perché si chiama “sonno-yoga”

Lo Yoga Nidra è una forma di meditazione guidata che porta il praticante in uno stato di sonno consapevole, simile al momento immediatamente precedente al sonno vero e proprio. Durante la sessione, la voce dell’insegnante (o di una registrazione) dirige l’attenzione verso il corpo, la respirazione e le sensazioni interiori, consentendo al sistema nervoso di scendere in una profonda fase di rilassamento. Non è un sonno profondo, ma una sospensione della veglia in cui la mente rimane vigile, permette una rigenerazione fisica e una calmata rielaborazione emotiva.

Come praticare lo Yoga Nidra in gravidanza e nel puerperio

È possibile eseguire lo Yoga Nidra sia in una classe guidata da un professionista certificato, sia comodamente a casa con una registrazione. La flessibilità è una delle sue qualità: la pratica può svolgersi al mattino, nel pomeriggio o prima di coricarsi, bastano pochi minuti di tranquillità per avvertire i benefici. È fondamentale trovare una posizione supina confortevole – sdraiarsi sul letto o su un tappetino con cuscini di supporto per la schiena e le ginocchia. Una coperta leggera protegge dal raffreddamento, mentre una mascherina per gli occhi o un cuscinetto leggermente pesante aiuta a rilassare i muscoli oculari.

Consigli pratici per la posizione a letto

Le future mamme dovrebbero evitare di comprimere l’addome: un cuscino sotto le ginocchia riduce la pressione sulla zona lombare e favorisce una respirazione più ampia. Se la figura è particolarmente avanzata, è consigliabile sdraiarsi su un fianco sinistro con supporti laterali. Tenere l’ambiente silenzioso, spegnere le luci e impostare una temperatura gradevole aumentano la sensazione di sicurezza e facilitano la transizione verso lo stato di rilassamento.

Benefici documentati per sonno, energia e benessere emotivo

Numerosi studi hanno evidenziato che lo Yoga Nidra influisce positivamente sul sistema nervoso autonomo, riducendo l’attività del simpatico (responsabile dello stress) e potenziando quella del parasimpatico, responsabile del recupero. Questo equilibrio si traduce in una diminuzione dell’insonnia, una migliore qualità del sonno e una sensazione di maggiore energia durante il giorno. Inoltre, la pratica regolare favorisce la produzione di serotonina, contribuendo a una stabilità emotiva più robusta e a un minor rischio di ansia o depressione postpartum.

Effetti sul corpo e sulla mente

Dal punto di vista fisiologico, lo Yoga Nidra diminuisce la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca, elementi cruciali per una gravidanza serena. A livello psicologico, il focus interiore richiesto dalla meditazione aiuta a gestire i pensieri ricorrenti e le preoccupazioni tipiche del periodo gestazionale. Molte donne riferiscono di addormentarsi più rapidamente dopo una sessione, di svegliarsi meno frequentemente durante la notte e di sentirsi più presenti durante le attività quotidiane con il neonato.

Lo Yoga Nidra rappresenta uno strumento semplice ma potente per contrastare la fatica, migliorare la qualità del riposo e promuovere un benessere complessivo sia durante la gravidanza che nel periodo di adattamento post-parto. Integrarla nella routine quotidiana, anche per soli 20-30 minuti, può fare la differenza, trasformando le notti agitate in momenti di vero recupero.