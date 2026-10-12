Il prossimo martedì mattina, il Papa Leone XIV sarà ricoverato al Policlinico Gemelli per l’asportazione di un nodo polmonare. La diagnosi, effettuata a seguito di accertamenti di routine, ha indicato una lesione di piccole dimensioni, ma con la possibilità di evolvere se non trattata tempestivamente. Per questo motivo la decisione è stata di intervenire già il martedì pomeriggio o, al più tardi, il giorno successivo.

Il ruolo di Luigi Carbone nella sanità vaticana

Il dottor Luigi Carbone è l’attuale capo della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato della Città del Vaticano. Laureatosi nel 1999 all’Università del Sacro Cuore di Roma, ha conseguito la specializzazione in medicina interna presso la Cattaneo di Castellanza e, successivamente, in medicina d’emergenza a Firenze. Da più di vent’anni è legato al Policlinico Gemelli dove ricopre la carica di dirigente dell’unità operativa complessa di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso. La sua esperienza nella gestione di casi critici lo ha reso il referente sanitario del Papa Francesco dal 2013, ruolo che ha mantenuto anche con l’attuale pontefice, Leo XIV.

L’intervento al polmone: programmazione e squadra medica

Accanto al dottor Carbone, al fianco del Pontefice, opererà l’infermiere Massimiliano Strappetti veterano della rianimazione del Gemelli e già presente al capezzale di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. L’équipe prevede la presenza di diversi specialisti dell’ospedale di via Pineta Sacchetti, tra cui chirurghi toracici, anestesisti e radiologi. L’intervento è stato definito “mirato”: il nodo è rintracciato in una fase molto iniziale e ben localizzato, perciò la rimozione dovrebbe avvenire con un’incisione limitata e tempi di recupero ridotti.

Logistica e protocolli di sicurezza

Il Policlinico Gemelli dispone di un piano dedicato al ricovero del Papa, situato al decimo piano in un’ala riservata. L’ambiente combina spazi clinici all’avanguardia con una piccola cappella per garantire la continuità spirituale durante la degenza. Il team di Carbone ha coordinato la preparazione di tutti gli aspetti logistici, dalla predisposizione della sala operatoria alla gestione della privacy, rispettando le rigide norme di sicurezza vaticane.

Assistenza papale anche in viaggio: il ruolo del medico di turno

La funzione di Luigi Carbone non si limita al ricovero in Roma. Durante gli spostamenti apostolici, egli accompagna il Pontefice con una dotazione medica a bordo dell’aereo papale, pronta a gestire emergenze o a effettuare controlli preliminari. La direzione sanitaria vaticana sostiene una rete di contatti con strutture ospedaliere locali, così da garantire continuità assistenziale ovunque sia necessario. Questo approccio è stato testato più volte negli ultimi anni, dimostrando la capacità di intervenire rapidamente senza interferire con gli impegni istituzionali del Papa.

La presenza di Luigi Carbone e Massimiliano Strappetti al fianco del Pontefice garantisce una gestione clinica impeccabile, mentre la scelta del Policlinico Gemelli conferma il legame storico tra i Papi recenti e questo centro di riferimento nazionale.