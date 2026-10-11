Durante l’Angelus della domenica 11 ottobre, Papa Leone XIV ha informato i fedeli presenti in Piazza San Pietro di un problema di salute appena scoperto: un nodulo al polmone individuato in una fase molto iniziale e localizzato. Il pontefice, 71enne, ha spiegato che i medici hanno consigliato l’asportazione chirurgica per evitare complicazioni future, e ha confermato che l’operazione è già programmata nei prossimi giorni presso il Policlinico Gemelli di Roma. Ha concluso il messaggio ringraziando tutti per la vicinanza spirituale e chiedendo preghiere per la riuscita dell’intervento.

La notizia ha suscitato una risposta immediata da parte delle istituzioni italiane e delle autorità ecclesiastiche. In pochi minuti sono arrivati messaggi di sostegno da tutto il Paese, dimostrando quanto il pontefice sia percepito come figura di unità nazionale. Il tono generale è stato quello di solidarietà e speranza con l’invito a pregare per la sua pronta guarigione. Le dichiarazioni hanno sottolineato l’importanza del periodo di convalescenza previsto, che dovrebbe durare circa una settimana, e hanno ricordato il ruolo storico del Papa come “Salus Populi Romani”.

Dettagli clinici e programmazione dell’intervento

Secondo quanto comunicato dal portavoce vaticano, il nodulo al polmone è stato scoperto durante controlli di routine e giudicato ben localizzato. Gli specialisti del Policlinico Gemelli hanno programmato l’intervento per i primi giorni della prossima settimana, con una prevista degenza post-operatoria di circa sette giorni. La decisione di intervenire subito deriva da una valutazione di rischio che indica la necessità di rimuovere il tessuto anormale prima che possa evolvere. La procedura, descritta come standard per casi analoghi, prevede un approccio mininvasivo che minimizza i tempi di recupero.

Messaggi istituzionali di vicinanza

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella ha inviato un “affettuoso pensiero” a Papa Leone XIV sottolineando che il suo annuncio è stato accolto con partecipazione da tutto il popolo italiano e che il pontefice potrà contare non solo sulle preghiere dei cattolici ma anche sul pensiero di innumerevoli persone, credenti o meno. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha infatti evidenziato la serenità con cui il Papa ha parlato dell’intervento, affermando che il governo italiano condivide la sua vicinanza e spera in una rapida ripresa. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e quello del Senato, Ignazio La Russa hanno espresso i loro più sentiti auguri di pronta guarigione.

Le dichiarazioni dei leader politici

Nel dettaglio, Mattarella ha scritto che il popolo italiano è vicino al Papa “con sentimento di affetto”. Meloni ha dichiarato di essere rincuorata dalla tranquillità dimostrata dal pontefice e di essere certa che il Paese offrirà tutto il sostegno necessario. Fontana ha augurato al Santo Padre “migliori auguri per l’intervento e una pronta ripresa”, mentre La Russa ha aggiunto: “un affettuoso augurio di completa guarigione a nome di tutto il Senato”. Altri esponenti, tra cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca hanno tutti rivolto parole di affetto e solidarietà.

Reazioni della Chiesa e della comunità cattolica

Il cardinale Matteo Zuppi presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha affermato che “tutte le Chiese in Italia si stringono al Santo Padre in queste ore delicate” e ha invitato i fedeli a ricordare il Papa nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera. L’Associazione dei Dipendenti Laici del Vaticano ha aggiunto il proprio sostegno, augurando al pontefice una pronta guarigione per poter continuare la sua missione pastorale. Il messaggio è stato accompagnato da un sollecito a rivolgere preghiere al Signore e alla Vergine Maria, a cui è affidata la salute del “Salus Populi Romani”.

Invito alla preghiera a livello internazionale

Anche le autorità ecclesiali al di fuori dell’Italia hanno espresso solidarietà. L’arcivescovo statunitense Paul Stagg Coakley ha chiesto che le mani dei chirurghi siano guidate dal “medico divino Gesù Cristo” e ha invitato i fedeli a pregare per il Papa e per il team medico. Il movimento Comunione e Liberazione ha lanciato un appello a recitare il Santo Rosario in famiglia e nella comunità per la salute di Papa Leone XIV. Questi gesti dimostrano come la notizia abbia mobilizzato non solo la politica nazionale ma anche una rete mondiale di preghiera e speranza.