Un appuntamento gratuito per conoscere le chiavi nutrizionali di una vecchiaia attiva, con la Dott.ssa Amianti a San Donato.

L’invecchiamento non è solo una questione di anni aggiunti al calendario, ma soprattutto di qualità con cui viviamo ogni giorno. Stile di vita sano, attività fisica regolare e una alimentazione equilibrata sono i pilastri fondamentali per mantenere autonomia, energia e benessere mentale nella terza età. Le ricerche più recenti mostrano che piccoli aggiustamenti nelle scelte quotidiane possono fare la differenza tra una pensione dinamica e una condizione di fragilità. In questo contesto, il concetto di longevità assume un significato più profondo: non basta aggiungere anni, ma è essenziale preservare la salute fisica e cognitiva per vivere appieno ogni fase della vita.

Il prossimo evento “Mens sana in corpore sano”, organizzato a San Donato Milanese, offre un’occasione concreta per approfondire questi temi. La biologa nutrizionista Christina Amianti condividerà consigli pratici e facilmente applicabili, indirizzati a chi desidera prendersi cura del proprio corpo a qualsiasi età. Il ciclo di incontri, gratuito e aperto a tutti, vuole diventare un punto di riferimento per gli anziani e per chi li assiste, fornendo strumenti utili per una vita più lunga e più sana. La serata, prevista per martedì 10 novembre alle 20:30, promette un mix di informazione scientifica e suggerimenti pratici facilmente integrabili nella routine quotidiana.

Il ruolo della nutrizione nella longevità secondo la Dott.ssa Cristina Amianti

Durante la presentazione, la Dott.ssa Amianti illustrerà come una nutrizione consapevole possa influenzare positivamente i processi di invecchiamento. Spiegherà che i nutrienti non sono solo carburante, ma anche regolatori di processi cellulari, infiammazioni e funzioni immunitarie. In particolare, l’assunzione equilibrata di proteine di alta qualità, grassi monoinsaturi e antiossidanti è stata associata a una riduzione del rischio di malattie croniche. Il concetto di longevità sarà declinato in termini di mantenimento della massa muscolare, della densità ossea e della funzionalità cognitiva, dimostrando come la dieta possa diventare un vero e proprio alleato contro il declino fisiologico.

Come cambiano i fabbisogni nutrizionali con l’età

Con l’avanzare degli anni, il metabolismo subisce trasformazioni che modificano le esigenze nutrizionali. La Dott.ssa Amianti evidenzierà che la diminuzione della massa magra richiede un aumento relativo di proteine, mentre la ridotta capacità di assorbimento di alcuni micronutrienti (come vitamina B12, calcio e vitamina D) necessita integrazioni mirate. Inoltre, la perdita di gusto e olfatto può ridurre l’appetito, rendendo cruciale la scelta di cibi ricchi di nutrienti in porzioni contenute. L’intervento nutrizionale personalizzato, basato su valutazioni cliniche, è il modo più efficace per garantire che l’individuo riceva quanto il suo organismo richiede per mantenere energia e benessere psicofisico.

Dettagli dell’incontro “Mens sana in corpore sano” a San Donato Milanese

L’appuntamento si terrà presso il Centro Anziani, Sala Polivalente, in Via della Chiesa 3, San Donato Milanese. L’orario previsto è martedì 10 novembre 2026 alle ore 20:30. L’evento è interamente gratuito, ma è necessaria la prenotazione anticipata per garantire la presenza di tutti gli interessati. Durante la serata, verranno distribuiti materiali informativi, ricette pratiche e linee guida per una dieta adatta agli anziani. Sarà anche possibile porre domande direttamente alla nutrizionista, creando uno spazio di dialogo aperto e partecipativo, dove le esperienze personali possono integrarsi con le indicazioni scientifiche.

Modalità di iscrizione e informazioni pratiche

Per confermare la partecipazione, è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 388 566 8846 o scrivere una mail a eventi@. Le iscrizioni sono accettate dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 9:00-12:00 e 14:00-15:00. È importante specificare nome, cognome e, se necessario, eventuali esigenze alimentari particolari, così da permettere agli organizzatori di predisporre un servizio adeguato. L’invito è rivolto a tutti gli interessati, senza limiti di età, perché prendersi cura della propria salute è un percorso che può iniziare in qualsiasi momento della vita. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di apprendere strategie concrete per una vecchiaia più attiva e serena.