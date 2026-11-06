Abbasare drasticamente il colesterolo LDL può far ritirare le placche arteriose: ecco i dati di uno studio danese.

Per decenni la placca aterosclerotica è stata considerata una ferita permanente delle arterie coronarie, un ostacolo statico che non poteva fare altro che crescere o, al meglio, stabilizzarsi. La realtà si è rivelata più dinamica: recenti ricerche hanno mostrato che una riduzione marcata del colesterolo LDL può indurre un vero e proprio ritiro della lesione, soprattutto quando la terapia è più aggressiva del consueto.

Un team di ricercatori dell’Università di Aarhus, in Danimarca, ha condotto uno studio clinico randomizzato, noto come FLOWPROMOTE, su un centinaio di pazienti con coronaropatia stabile. Nessuno dei partecipanti aveva mai assunto statine, il che ha permesso di osservare gli effetti di un avvio di terapia ipolipemizzante senza interferenze preesistenti. I soggetti sono stati divisi in due gruppi: uno ha ricevuto atorvastatina 40 mg al giorno, l’altro una combinazione di rosuvastatina 40 mg più ezetimibe 10 mg. Entrambe le strategie sono classificate come ad alta intensità, ma la seconda agisce su due fronti, riducendo sia la sintesi epatica di colesterolo sia il suo assorbimento intestinale.

Design dello studio e impatto sul colesterolo LDL

Gli investigatori hanno monitorato i partecipanti per 18 mesi, effettuando una angio-TAC coronarica al basale, a nove mesi e a fine studio. I risultati sul profilo lipidico sono stati sorprendenti: nel gruppo atorvastatina l’LDL è sceso da circa 120 mg/dL a 69,5 mg/dL, una riduzione del 38 %. Nel braccio rosuvastatina + ezetimibe, il valore di partenza (≈127 mg/dL) è diminuito a 42,5 mg/dL, corrispondente a un calo del 65 %. La differenza di LDL raggiunto ha mostrato una correlazione lineare con la successiva regressione delle placche, suggerendo che il livello assoluto di colesterolo circolante è un fattore determinante.

Perché la combinazione è più efficace

L’ezetimibe blocca il trasporto del colesterolo attraverso la mucosa intestinale, limitando l’apporto dietetico al sangue. Associato a una statina ad alta dose, che inibisce l’enzima HMG-CoA reduttasi nella sintesi epatica, il risultato è una doppia riduzione della disponibilità di colesterolo per la deposizione nella parete arteriosa. Questo meccanismo duplice sembra spiegare il salto dal 38 % al 65 % di diminuzione dell’LDL osservato nello studio.

Effetti sulle placche coronarie osservate alla TAC

Le immagini ottenute con la TAC hanno evidenziato una diminuzione complessiva del volume delle placche in entrambi i gruppi, ma con scarti netti. Il trattamento con atorvastatina ha prodotto una riduzione del 13,6 % del volume totale delle placche; la terapia combinata ha portato a una contrazione del 21,1 %. La differenza è ancora più marcata quando si considerano le placche non calcificate, tipicamente più ricche di lipidi e più vulnerabili: queste sono diminuite del 20 % con la sola statina e del 28,2 % con la combinazione. In termini di soggetti, il 75 % dei pazienti in terapia atorvastatina ha mostrato regressione, contro il 90 % in quello combinato.

Significato clinico della regressione delle placche non calcificate

Le placche non calcificate sono le più pericolose perché hanno una capsula fibrosa sottile e sono più soggette a rottura, fenomeno che scatena trombi e infarti. La significativa riduzione di questa sottoclassificazione indica non solo una diminuzione di massa aterosclerotica, ma anche una trasformazione verso una composizione più stabile, meno predisposta a detonare eventi acuti. Il legame tra LDL estremamente basso e diminuzione della vulnerabilità delle placche getta luce su un possibile meccanismo di “rinaturalizzazione” della parete arteriosa.

Implicazioni pratiche, limiti e raccomandazioni

Questi dati supportano l’idea che, in pazienti a rischio elevato, una strategia di lipid lowering più aggressiva può tradursi in una reale modifica strutturale delle coronarie. Tuttavia, non tutti devono puntare a un LDL intorno a 42 mg/dL: le linee guida europee riservano tali obiettivi a soggetti con storia di infarto o con coronaropatia già documentata. La terapia ad alta intensità comporta anche una maggiore attenzione a possibili effetti collaterali, come miopatia o alterazioni della funzione epatica, e richiede un monitoraggio clinico accurato. Inoltre, la riduzione delle placche osservata in 18 mesi non è prova definitiva di diminuzione di mortalità o eventi cardiovascolari; studi più ampi e a lungo termine sono necessari per confermare questo collegamento.

Infine, la terapia farmacologica non può sostituire uno stile di vita salutare. Smettere di fumare, controllare pressione e glicemia, praticare attività fisica regolare e adottare una dieta equilibrata restano pilastri imprescindibili per la prevenzione primaria e secondaria. La combinazione di interventi comportamentali e farmacologici rimane il modello più efficace per ridurre il carico globale di malattia coronarica.