Tre realtà italiane dimostrano che la bellezza può curare: da Catania a Milano fino a Fermo, l'arte diventa prescrizione di salute.

Negli ultimi anni la netta separazione tra cultura e medicina si sta indebolendo. Diverse realtà italiane stanno sperimentando l’arte come strumento terapeutico, integrandola nei percorsi di benessere psicofisico. Dal Sud al Nord, passando per le Marche, i progetti evidenziano come la contemplazione di opere, la partecipazione a laboratori creativi e la visita di luoghi storici possano favorire equilibrio tra corpo e mente.

Il modello di Catania: arte come terapia per corpo e mente

Rodolfo Papa, dirigente sanitario siciliano, ha avviato un percorso che collega i musei, i monumenti e i parchi archeologici della città a interventi di cura. La proposta prevede visite guidate a opere di Caravaggio, percorsi sensoriali nei musei e momenti di riflessione nei siti archeologici, con l’obiettivo di stimolare rilassamento, concentrazione e resilienza. I pazienti, inseriti in programmi personalizzati, riportano una diminuzione dei sintomi di ansia e una percezione più positiva del proprio benessere. Il progetto, ora esteso a tutta la Sicilia, dimostra come la valorizzazione del patrimonio culturale possa diventare parte integrante della medicina preventiva.

Le attività pratiche nel territorio

Le iniziative includono incontri con storici dell’arte, laboratori di disegno ispirati alle opere esposte e passeggiate terapeutiche nel Parco Archeologico di Neapolis. Ogni attività è accompagnata da specialisti della salute mentale che monitorano i cambiamenti fisiologici e psicologici dei partecipanti, fornendo dati utili per valutare l’efficacia della terapia estetica.

Effetto Leonardo a Milano: la prescrizione sociale nasce dal restauro del Cenacolo

Il 31 ottobre 2026 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ospita la giornata nazionale di studio “Effetto Leonardo. Quando Scienza e Arti tornano a curare insieme”. Promossa dall’Alta Scuola di Psicologia ‘Agostino Gemelli’, dall’Ordine dei Medici di Milano e dal Club Medici, l’iniziativa pone al centro la prescrizione sociale, ovvero l’inserimento di attività culturali nei piani terapeutici. Il restauro del Cenacolo di Leonardo diventa metafora di una cura attenta: intervenire su qualcosa di fragile con competenza, restituendogli vita senza cancellarne l’identità.

Programma e risultati attesi

La giornata si apre con una Lectio Magistralis di Pietro Petrarò sulla restaurazione del dipinto, prosegue con relazioni scientifiche su arteterapie, laboratori esperienziali su pittura, danza e musica, e si chiude con una tavola rotonda tra istituzioni sanitarie e culturali. Il Master “Poetica – L’arte di prevenire il burnout” propone cinque moduli, ciascuno incentrato su un linguaggio artistico diverso, e consente il riconoscimento di crediti ECM per i professionisti sanitari. L’evento si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa 2026 tra Ministero della Salute e Ministero della Cultura, volto a rendere le pratiche culturali parte integrante dei percorsi di cura.

FragilMente Bellezza a Fermo: arte, danza e volontariato per la salute mentale

A Fermo, a due settimane dalla Giornata Mondiale della Salute Mentale, si conclude il progetto “FragilMente Bellezza: l’Arte che cura”. Organizzato da Psiche 2000 del Fermano con il supporto di FADA, UniPop Fermo e Fermo in Acquarello, il percorso ha offerto laboratori di acquerello e danza a volontari del Terzo Settore. Il convegno finale, tenutosi il 10 ottobre 2026 nell’Auditorium Sandro Pertini, ha riunito esperti di oncologia, arteterapeuti, psichiatri e rappresentanti istituzionali per discutere i benefici delle pratiche artistiche sulla salute mentale.

Testimonianze e impatti concreti

Il professor Vincenzo Valentini ha illustrato studi che collegano l’attività artistica alla riduzione dello stress oncologico, mentre l’arteterapeuta Elisa Pasquini ha evidenziato come la creazione attiva dell’opera favorisca l’espressione emotiva e la resilienza. I volontari, guidati dal presidente di Fermo in Acquarello Mattia Nasini, hanno mostrato le proprie creazioni, sottolineando il valore del processo creativo più del risultato finale. La componente di danza, condotta dalle insegnanti, ha trasformato il pubblico in partecipanti, dimostrando che corpo e mente possono muoversi insieme verso il benessere. L’intervento di Francesco Pierantozzi, caregiver di un paziente con disturbo psichico, ha ricordato che la fragilità coinvolge anche chi assiste, evidenziando l’importanza di una rete di supporto collettiva.

Le autorità regionali, rappresentate dall’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro, hanno ribadito la necessità di integrare queste esperienze nei servizi pubblici, in linea con il protocollo d’intesa 2026 tra Cultura e Salute. L’intervento di Ettore Fedeli, presidente di UniPop Fermo, ha inoltre sottolineato il valore economico e sociale del volontariato culturale, suggerendo che iniziative come FragilMente Bellezza possano diventare pilastri di una strategia di benessere più ampia.