Un corso gratuito dell’Istituto Superiore di Sanità offre 16 crediti ECM per imparare le linee guida della dieta mediterranea e usarle nella pratica clinica.

La dieta mediterranea viene riconosciuta a livello internazionale come modello nutrizionale capace di ridurre il rischio di malattie croniche. Per favorire la diffusione di questo sapere, l’Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione un percorso formativo online, aperto a tutte le figure professionali impegnate nella promozione della salute.

Dettagli operativi del corso ECM

Il programma, erogato in modalità FAD asincrona, consente di seguirlo comodamente da casa o dal proprio studio fino al 25 febbraio 2027. Sono disponibili 5.000 posti, tutti gratuiti, e chi completa il questionario finale a risposta multipla ottiene 16 crediti ECM. L’iscrizione è immediata tramite la piattaforma del provider, senza alcun costo aggiuntivo.

Destinatari e profilo dei relatori

Il corso è rivolto a medici chirurghi (in varie specializzazioni), farmacisti, dietisti, infermieri, psicologi, biologi e altri operatori sanitari che vogliono aggiornare le proprie competenze nutrizionali. La squadra docente è composta da esperti dell’Istituto Superiore di Sanità – tra cui Alfonso Mazzaccara, dirigente tecnologo, e Olimpia Vincentini, principale ricercatrice – oltre a specialisti del CREA e dell’Università di Palermo. Ogni relatore porta una consolidata esperienza nella ricerca sulla sicurezza alimentare e nella traduzione delle linee guida in protocolli clinici.

Contenuti scientifici principali

Il percorso approfondisce le linee guida della dieta mediterranea basate su una solida evidence based practice. Vengono illustrate le evidenze che collegano il modello alimentare a una riduzione di eventi cardiovascolari, diabete e tumori. Gli iscritti apprenderanno strategie concrete per comunicare i benefici nutrizionali ai pazienti, valutare i falsi miti alimentari e integrare le raccomandazioni nelle visite di routine.

Impatto sui requisiti formativi triennali

Con 16 crediti, il corso copre circa il 10,7 % del totale di 150 crediti richiesti per il triennio 2026-2028. Non esiste un tetto massimo per i crediti acquisiti tramite formazione a distanza, perciò il percorso può essere combinato con altri moduli dell’Istituto senza limitazioni. Gli accrediti vengono inviati automaticamente al profilo Co.Ge.A.P.S. dell’utente al termine della verifica.

Si tratta di un’opportunità unica per aggiornare le proprie competenze nutrizionali, ottenere crediti ECM gratuiti e contribuire alla diffusione di un modello alimentare sostenibile e salutare.