Le nuove linee guida ACC collegano frailtà, declino cognitivo e malattie cardiache, indicando come adattare diagnosi e trattamenti agli over‑70.

Nei soggetti più anziani le patologie cardiache raramente si presentano come entità isolate. Fragilità, difficoltà motorie e declino cognitivo spesso accompagnano la malattia del cuore, influenzando la capacità di seguire le terapie, di partecipare alla riabilitazione e di mantenere un livello di vita autonomo.

Il 10 agosto 2026 è stata pubblicata su JACC una dichiarazione scientifica dell’American College of Cardiology (ACC), coordinata da Karen P. Alexander e da un comitato multidisciplinare. Il documento invita a valutare simultaneamente le funzioni cerebrali e la fragilità quando si pianificano interventi cardiaci, sostenendo che questi aspetti riflettono processi comuni di invecchiamento biologico e possono determinare gli esiti clinici.

Connessioni biologiche fra fragilità, cognizione e cuore

La dichiarazione descrive tre meccanismi chiave che collegano malattie cardiovascolari, fragilità e declino cognitivo: disfunzione vascolare, infiammazione cronica e sarcopenia. La sarcopenia, ovvero la perdita di massa e forza muscolare, riduce la capacità di svolgere le attività quotidiane e, combinata con un ambiente pro-infiammatorio, può accelerare il deterioramento cognitivo. Tali processi non sono separati, ma costituiscono una fisiopatologia multisistemica che richiede una visione integrata da parte del clinico.

Ruolo dell’invecchiamento biologico

L’invecchiamento biologico induce modifiche a livello endoteliale e sistemico, favorendo l’accumulo di placche, la rigidità arteriosa e la diminuzione della riserva vascolare. Questi cambiamenti, a loro volta, compromettono l’afflusso sanguigno cerebrale, contribuendo al peggioramento delle funzioni cognitive. Parallelamente, la riduzione della capacità muscolare ostacola la partecipazione a programmi di riabilitazione cardiologica, creando un circolo vizioso che peggiora sia la salute del cuore sia l’autonomia personale.

Screening e interventi consigliati dal documento ACC

Il comitato propone di inserire la valutazione della fragilità e della cognizione nei percorsi ambulatoriali e dopo ogni ricovero. Qualora si riscontrino segnali di incertezza, è fondamentale attivare una valutazione diagnostica tempestiva e, se necessario, indirizzare il paziente a specialisti in geriatria o neurologia. Vengono altresì evidenziati i determinanti sociali della salute: isolamento, condizioni abitative e supporto familiare devono essere considerati nel piano di cura.

Per migliorare la resilienza degli anziani, le raccomandazioni includono programmi di riabilitazione cardiologica personalizzati, esercizi multimodali, ottimizzazione della dieta e una revisione critica della terapia farmacologica. L’attenzione alla politerapia è centrale: l’uso simultaneo di più farmaci può aumentare il rischio di effetti avversi, ma le evidenze attuali provengono prevalentemente da studi osservazionali, perciò è necessario un approccio prudente e personalizzato.

Riflessioni su lacune, ricerca e applicazione pratica

Gli autori sottolineano la mancanza di uno strumento standardizzato, rapido e facile da usare per misurare la fragilità nei percorsi cardiologici. L’assenza di tale strumento rischia di limitare l’identificazione regolare dei pazienti più vulnerabili. Inoltre, le prove sull’efficacia a lungo termine di strategie combinate per prevenire la demenza in soggetti con malattie cardiovascolari sono ancora scarse.

Il documento invita la comunità scientifica a includere negli studi esiti funzionali più concreti – autonomia, mobilità, qualità della vita, carico di sintomi e impatto sui caregiver – per valutare realmente l’influenza delle interventi proposti. Si avverte anche il pericolo che l’introduzione di nuove pratiche possa ampliare le disuguaglianze di salute, se non accompagnata da politiche inclusive e da un adeguato supporto logistico.

La dichiarazione dell’ACC rappresenta un passo decisivo verso una cura cardiovascolare più olistica, che non si limiti alla sola patologia cardiaca ma integri le capacità cognitive e fisiche del paziente, favorendo un invecchiamento più dignitoso e autonomo.