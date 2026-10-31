Uno studio di Harvard collega la qualità della dieta in gravidanza alla comparsa simultanea di coliche ed eczema nei neonati, evidenziando il ruolo del pesce e della dieta mediterranea.

Le scelte alimentari compiute durante la gestazione non riguardano solo la salute della madre, ma possono avere ripercussioni su condizioni che il neonato manifesta già nelle prime settimane di vita.

Un team di studiosi legato a Harvard, al Boston Children’s Hospital e all’Harvard Pilgrim Health Care Institute ha pubblicato il 12 ottobre 2026 i risultati di un’indagine su 1.324 coppie madre-bambino, analizzando la correlazione tra la dieta materna e la comparsa di coliche ed eczema nei neonati.

Come è stato condotto lo studio e quali indicatori sono stati usati

Le partecipanti hanno compilato questionari alimentari durante la gravidanza; i ricercatori hanno poi valutato la qualità della loro alimentazione attraverso due parametri riconosciuti: l’aderenza al modello mediterraneo e il Dietary Inflammatory Index (indice infiammatorio). Il primo assegna un punteggio più alto a diete ricche di frutta, verdura, legumi, cereali integrali e olio d’oliva, mentre il secondo stima il potenziale pro-infiammatorio degli alimenti consumati.

Coliche ed eczema: cosa sono realmente

Le coliche sono caratterizzate da pianti prolungati e difficili da consolare nei primi mesi, la cui origine resta ancora poco chiara. L’eczema, invece, è una forma di dermatite infiammatoria che produce arrossamento, secchezza e prurito. Sebbene le due condizioni possano insorgere indipendentemente, in alcuni neonati compaiono simultaneamente, suggerendo la possibilità di meccanismi biologici condivisi.

Principali risultati: impatto della qualità alimentare e del consumo di pesce

Il dato più rilevante riguarda la coesistenza di coliche ed eczema: per ogni punto aggiuntivo al punteggio della dieta mediterranea, la probabilità di osservare entrambe le condizioni diminuisce del 15 %. Al contrario, un valore più elevato del indice infiammatorio è correlato a un aumento della probabilità. È importante sottolineare che questi risultati si riferiscono al verificarsi congiunto dei due disturbi, non alla loro comparsa singola.

Un ulteriore risultato interessante riguarda il consumo di prodotti ittici. Ogni porzione settimanale in più di pesce o frutti di mare è associata a una riduzione del 25 % del rischio combinato di coliche ed eczema. Gli acidi grassi omega-3, presenti soprattutto nei pesci grassi, potrebbero contribuire a modulare le risposte immunitarie e a ridurre l’infiammazione, anche se la relazione non è stata dimostrata in modo definitivo. Altri alimenti, come latte e uova, non hanno mostrato alcuna associazione significativa, mentre un consumo più elevato di frutta secca e arachidi è leggermente legato a un aumento delle coliche nei neonati che non sviluppano eczema.

Limiti della ricerca e consigli pratici per future mamme

Lo studio è di tipo osservazionale: i ricercatori hanno semplicemente rilevato delle associazioni, senza assegnare diete sperimentali alle partecipanti. I dati provengono dal progetto Project Viva, condotto nel Massachusetts tra il 1999 e il 2002, per cui è necessaria una verifica in popolazioni diverse e in contesti più recenti prima di trarre conclusioni definitive.

Nel frattempo, il messaggio più concreto per le future madri è quello di adottare un’alimentazione variegata ed equilibrata, privilegiando frutta, verdura, legumi, cereali integrali, grassi insaturi e fonti proteiche di alta qualità, includendo il pesce secondo le linee guida specifiche per la gravidanza. Non esiste una dieta “miracolosa” capace di eliminare del tutto il rischio di coliche o eczema, ma un modello alimentare sano costituisce una scelta pragmaticamente vantaggiosa per la salute sia della madre sia del bambino, soprattutto se integrato da controlli prenatali regolari e da consigli personalizzati degli operatori sanitari.