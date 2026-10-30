Il nuovo cuscino rotondo unisce comfort naturale, design curato e pietre energetiche per una meditazione più profonda

Il cuscino rotondo per meditazione di The Spirit of OM è pensato per chi desidera un supporto confortevole e al tempo stesso un oggetto dal design ricco di significato. La forma circolare offre una base stabile, leggermente rialzata, che facilita una postura eretta senza sforzi e rende più piacevoli le sessioni di respirazione consapevole o i semplici momenti di relax.

Design, materiali certificati e imbottitura naturale

L’elemento centrale è la pula di farro biologica proveniente dalla Germania, scelta per le sue proprietà di adattamento alla forma del corpo e per la sensazione di morbidezza avvolgente. La fodera interna è realizzata in cotone biologico certificato, mentre l’involucro esterno utilizza cotone certificato secondo lo standard OEKO-TEX Standard 100, garantendo assenza di sostanze nocive e una superficie morbida al tatto. Entrambe le parti sono dotate di cerniera, permettendo di regolare l’altezza della seduta aggiungendo o rimuovendo imbottitura a seconda delle esigenze personali.

Regolazione e manutenzione pratiche

Grazie al sistema a zip, l’utente può intervenire direttamente sulla quantità di pula di farro, alzando o abbassando il livello di supporto. Il rivestimento è sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30 °C con ciclo delicato, così da mantenere igiene e freschezza senza compromettere la qualità dei materiali.

Dimensioni e ergonomia

Il cuscino misura 38 × 19 cm, dimensioni che garantiscono spazio sufficiente per le gambe incrociate, le ginocchia o le posizioni più avvolgenti. L’altezza regolabile permette di adattare il supporto a diverse corporature, favorendo una colonna vertebrale allineata e riducendo tensioni muscolari durante sessioni prolungate.

Elementi di pietra preziosa e simbolismo

Una caratteristica distintiva è la presenza di quarzo rosa e ametista microfini inseriti nella stampa digitale ecocompatibile e nel cinturino laterale. Il quarzo rosa è tradizionalmente associato a amore, compassione e calore, mentre l’ametista richiama chiarezza mentale e pace interiore. Queste gemme non solo arricchiscono l’estetica, ma sono pensate per favorire un equilibrio energetico durante la pratica meditativa.

Il Fiore della Vita e i motivi floreali

Il design della superficie alterna un nero intenso a una tonalità naturale, entrambi decorati con il Fiore della Vita e delicati motivi floreali. Il simbolo, presente in molte tradizioni, rappresenta l’armonia, l’interconnessione e l’unità dell’esistenza, trasformando il semplice cuscino in un vero e proprio strumento di consapevolezza.

Versatilità d’uso e benefici complessivi

Che venga collocato in un angolo dedicato alla meditazione, in una zona di lettura o accanto al divano per brevi pause di rilassamento, il cuscino rotondo combina materiali naturali, funzionalità regolabile e design simbolico. Il risultato è un accessorio che sostiene l’energia del corpo a livello quantistico, secondo le linee guida di sostenibilità, etica e lavorazione artigianale di The Spirit of OM.