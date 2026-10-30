Un'esperienza di una settimana a Saturnia per liberare blocchi energetici, risvegliare la consapevolezza e rigenerare corpo e mente.

Immerso nella valle termale di Saturnia, il ritiro propone un percorso di sette notti che combina yoga energetico, meditazione guidata e i benefici delle acque sulfuree. L’obiettivo è quello di sciogliere tensioni fisiche ed emotive, favorire l’allineamento dei chakra e riportare il partecipante al suo stato più autentico.

Le sorgenti termali di Saturnia: un patrimonio millenario al servizio del benessere

La sorgente di Saturnia, con una temperatura costante di 37,5°C e ricca di zolfo, è famosa da secoli per le sue proprietà depurative. Le acque termali favoriscono l’eliminazione delle tossine sia a livello corporeo che psichico, grazie alla combinazione di idromassaggi, percorsi vascolari e ambienti come il Bagno Romano con sauna e bagno turco. Il Casale, dotato di stanze sensoriali, completa l’offerta con spazi dedicati al relax profondo.

Programma giornaliero: yoga, meditazioni e trattamenti esclusivi

Ogni mattina inizia con una lezione di yoga di gruppo, integrata da pratiche private per chi desidera un approfondimento individuale. Le sequenze sono studiate per attivare e riequilibrare i chakra, favorendo l’espansione della coscienza. Il venerdì sera è riservato al Sound Bath, un bagno di suono che, immerso nella sorgente, avvolge corpo e mente in vibrazioni rilassanti. Ogni sabato si prosegue con la Full Moon Meditation, una meditazione guidata sotto la luna piena che aiuta a connettersi con il proprio io più profondo.

Massaggi Natural Destination

Due trattamenti da 50 minuti ciascuno sono inclusi nel pacchetto. Il massaggio utilizza tecniche ispirate alla tradizione locale e alle proprietà curative del minerale presente nelle acque, contribuendo a sciogliere le tensioni muscolari e a ristabilire l’equilibrio energetico.

Dettagli logistici, tariffe e servizi inclusi

Il soggiorno prevede un minimo di sette notti per adulto, con benvenuto a base di frutta fresca. La prima colazione è servita a buffet e sono previsti orientamento al arrivo, accesso illimitato a tutte le strutture termali, uso gratuito di e-Bike per due ore, passeggiate guidate, palestra, campo da tennis e pratica golf. Il pacchetto comprende anche un wellness kit (accappatoio, telo, ciabattine e borsa), parcheggio con servizio Car Valet e tasse incluse. Le tariffe per la settimana dal 13 al 20 settembre partono da 3150,00 € per camera deluxe uso singola e 1757,00 € a persona per camera doppia occupazione.