Un incontro a Napoli mette al centro la Dieta Mediterranea come patrimonio e strumento di salute, con interventi su medicina, sport, tradizione e aspetti psicologici.

Il prossimo 16 novembre 2026 si terrà a Napoli un evento dedicato alla valorizzazione della Dieta Mediterranea come patrimonio culturale e strumento di salute pubblica. La giornata, ospitata presso la sede dell’Università Pegaso in via Giovanni Porzio 4, porta in calendario interventi che uniscono prospettive mediche, radici tradizionali, pratiche sportive e riflessioni sul benessere psicologico. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Fnob, segnalando l’importanza istituzionale e professionale accordata al tema.

Obiettivi scientifici e culturali dell’iniziativa

L’incontro vuole esplorare come la nutrizione mediterranea possa contribuire non solo alla prevenzione di malattie metaboliche e cardiovascolari ma anche al mantenimento di una migliore qualità della vita. Sono previste relazioni di operatori sanitari e ricercatori che analizzeranno evidenze cliniche e linee guida, con un focus su nutrizione preventiva e ruolo dell’attività fisica. In questo contesto il termine medicina viene declinato in modo integrato: non solo terapie farmacologiche, ma anche interventi di stile di vita supportati da dati scientifici.

Interdisciplinarietà tra tradizione e ricerca

Il programma sottolinea il dialogo tra conoscenze tradizionali e metodi scientifici: tavole rotonde e presentazioni illustreranno come elementi della cucina locale — prodotti freschi, olio d’oliva, cereali integrali, legumi — siano stati studiati per i loro effetti metabolici. Qui la parola chiave è tradizione intesa come patrimonio culturale che si presta a essere valutato con approccio moderno e criteri epidemiologici. Verranno discussi anche modelli di diffusione di buone pratiche alimentari nella popolazione.

Sport e benessere psicologico: il binomio al centro

Un tratto distintivo dell’evento è l’attenzione alle relazioni tra attività motoria e salute mentale. Relatori specializzati presenteranno evidenze che collegano esercizio fisico regolare a miglioramenti dell’umore, della resilienza e della qualità del sonno, integrando il concetto di benessere psicologico con quello di prevenzione primaria. Il confronto prevede esempi concreti di programmi che associano piani nutrizionali ad attività fisica adattata per fasce d’età diverse.

Esempi pratici e casi studio

Tra i contributi previsti ci saranno casi studio su programmi comunitari che hanno combinato educazione alimentare e corsi di movimento, con risultati misurabili in termini di riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare e miglioramento dello stato psicologico dei partecipanti. Tali esperienze serviranno da modello per replicare interventi sul territorio, evidenziando come la Dieta Mediterranea possa essere veicolo di promozione della salute a livello locale.

Organizzazione dell’evento e informazioni pratiche

La manifestazione si svolgerà nella sede napoletana dell’Università Pegaso, in via Giovanni Porzio 4, e offrirà momenti distinti: sessioni plenarie, tavole rotonde e spazi per il confronto tra professionisti. Il patrocinio della Fnob ha favorito il coinvolgimento di esperti in nutrizione e discipline correlate. Per partecipare è consigliabile consultare il programma dettagliato, che include orari e nominativi dei relatori, oltre a eventuali modalità di iscrizione e accesso.

Materiali e approfondimenti disponibili

Gli organizzatori metteranno a disposizione un programma scaricabile con la descrizione degli interventi e i temi trattati. Questo materiale include riferimenti ai contenuti delle sessioni e indicazioni sugli autori delle presentazioni, facilitando la scelta degli appuntamenti più rilevanti per ciascun partecipante. L’approccio pratico dell’evento mira a fornire strumenti utili sia ai professionisti della salute sia a operatori di promozione culturale interessati alla valorizzazione del patrimonio alimentare.

La giornata rappresenta un’occasione per osservare da vicino come la Dieta Mediterranea continui a evolvere nella sua dimensione medica e sociale, integrando pratiche sportive e attenzione al benessere psicologico. Il confronto tra tradizione e scienza, unitamente a esempi concreti di applicazione comunitaria, dovrebbe lasciare ai partecipanti elementi concreti per promuovere stili di vita salutari nel proprio ambito professionale e personale.