Per decenni la medicina ha considerato il sistema immunitario come una truppa separata dal cervello impegnata a difendere l’organismo da agenti esterni. Recenti studi hanno dimostrato che questa separazione è più apparente che reale: le due reti comunicano costantemente mediante ormoni, cellule e segnali infiammatori. Quando uno dei sistemi resta attivo per periodi prolungati, l’altro subisce danni, creando un circolo vizioso che può sfociare in sintomi psicologici.

Questa visione integrata ha aperto nuove domande: in che modo una risposta immunitaria alterata influenza la salute mentale? E, al contrario, quali effetti hanno lo stress cronico i disturbi del sonno e la sofferenza emotiva sul bilancio immunitario? Le risposte emergono da una serie di revisioni scientifiche pubblicate negli ultimi anni, che mettono in luce una stretta connessione tra inflamma-zione, cervello e comportamento.

Dati epidemiologici: autoimmunità e rischio depressivo

Una ampia revisione del 2024, che ha aggregato 47 studi e più di 40 milioni di partecipanti, ha evidenziato un legame significativo tra malattie autoimmuni e depressione. I pazienti affetti da patologie autoimmuni presentavano un rischio relativo di sviluppare depressione superiore a quello della popolazione generale, con la differenza più marcata negli adulti oltre i 45 anni. L’analisi ha anche mostrato che le persone con diagnosi di depressione hanno una probabilità più alta di sviluppare una malattia autoimmune in futuro. Gli autori sottolineano che tali risultati rimangono osservazionali e non provano una causalità diretta, ma suggeriscono comunque un’interazione bidirezionale tra i due sistemi.

Meccanismi biologici: citochine, neurotrasmettitori e comportamento

Quando il corpo avvia una risposta immunitaria, le citochine – piccole proteine segnale – vengono rilasciate nella circolazione. Alcune di esse riescono a varcare la barriera emato-encefalica o a modificarne la permeabilità, influenzando direttamente l’attività neuronale. Questo può tradursi in sintomi tipici del cosiddetto “sickness behaviour” stanchezza persistente, perdita di motivazione, alterazioni del sonno, difficoltà di concentrazione, variazioni dell’appetito e fluttuazioni dell’umore.

Stanchezza cronica e sintomi psicosomatici

La fatica sperimentata da chi convive con una patologia autoimmune è spesso più profonda di una comune sonnolenza: non risponde a un semplice riposo notturno e può essere accompagnata da dolore, insonnia e preoccupazione costante. Uno studio sistematico del 2024 su più di 823 000 soggetti affetti da dermatosi autoimmuni (psoriasi, vitiligine) ha rilevato tassi elevati di ansia, depressione e disturbi del sonno, confermando l’esigenza di integrare la psicologia nella gestione clinica di queste condizioni.

Un ulteriore elemento di connessione riguarda i neurotrasmettitori. Una revisione pubblicata nel 2026 su *npj Autoimmunity* ha evidenziato che molecole tradizionalmente associate alla comunicazione neuronale, come serotonina e dopamina, possono modulare l’attività delle cellule immunitarie. Questo scambio bi-direzionale amplifica la complessità del dialogo tra cervello e sistema immunitario, gettando le basi della psiconeuroimmunologia disciplina che studia l’interazione tra processi psicologici, neurali, endocrini e immunitari.

Stress, immunità e prospettive terapeutiche

Lo stress attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e il sistema nervoso autonomo, incrementando la produzione di cortisolo e di altre sostanze infiammatorie. Se questo stato persiste, le regolazioni ormonali e immunitarie possono subire alterazioni, rendendo l’organismo più vulnerabile a riacutizzazioni autoimmuni. Tuttavia, non è corretto affermare che lo stress sia la causa primaria delle malattie autoimmuni; è più accurato dire che esso può modularne l’intensità e la frequenza delle crisi.

Le evidenze più recenti suggeriscono che una valutazione integrata – che includa misurazioni del profilo infiammatorio, del benessere psicologico e delle abitudini di vita – potrebbe migliorare l’aderenza terapeutica e la qualità di vita dei pazienti. In futuro, alcuni soggetti depressi potrebbero essere classificati anche in base a marcatori infiammatori, mentre i clinici potrebbero monitorare più da vicino ansia, sonno e funzioni cognitive nei portatori di malattie autoimmuni. Tale approccio sinergico promette di superare la tradizionale dicotomia “medicina vs. psicologia”, aprendo la strada a trattamenti più personalizzati.