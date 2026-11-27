Secondo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, chi è nato dopo il 2000 rischia di invecchiare fino a 13 anni prima della generazione precedente. Le cause principali sono il disagio psichico, l'obesità e il diabete.

I giovani nati dopo il 2000 potrebbero invecchiare prima e in condizioni peggiori rispetto ai loro genitori. I segni dell’età potrebbero comparire fino a 13 anni prima rispetto alla generazione precedente. L’allarme arriva dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg). Secondo gli specialisti, le cause principali sono l’aumento di ansia, depressione e stress psicoaffettivo, insieme alla crescita di obesità e diabete. Sono fattori che possono allungare gli anni vissuti in cattiva salute.

Il fenomeno finora è stato poco indagato. I geriatri lo definiscono una vera e propria «deriva generazionale della salute» e indicano nella prevenzione l’unica strada percorribile: «La longevità in salute si costruisce molto prima della vecchiaia e il tempo della prevenzione riguarda tutta la vita».

La revisione britannica che ha confrontato quattro generazioni

L’allarme della Sigg si basa su uno studio di revisione pubblicato sulla rivista scientifica Population Studies. Lo firmano ricercatori di University College London, King’s College London e University of Oxford. Il risultato principale è che i problemi di salute nei giovani compaiono prima rispetto alle generazioni precedenti.

Gli studiosi hanno messo a confronto diversi indicatori di salute fisica e mentale tra le generazioni, considerando fasi simili della vita. L’analisi riguarda i dati di oltre 86mila persone, raccolti da diverse decine di ricerche pubblicate fino al 2024. Queste ricerche hanno seguito dalla nascita all’età adulta decine di migliaia di persone nate in Gran Bretagna tra il 1946 e il 2002.

Le coorti esaminate sono quattro:

baby boomer , nati nel 1946 e nel 1958;

generazione X , nati nel 1970;

millennial , nati nel 1989-90;

generazione Z, nati tra il 2000 e il 2002.

Il risultato va contro l’idea di un progresso continuo. Di generazione in generazione la salute non migliora, ma tende a peggiorare.

Obesità e disagio psichico, i segnali che si vedono anche in Italia

Lo studio riguarda il Regno Unito, ma secondo i geriatri italiani i dati nazionali vanno nella stessa direzione. Anche da noi peggiorano gli indicatori legati al peso e alla salute mentale nelle fasce più giovani. Obesità e disagio psichico sono i due segnali più evidenti.

Il presidente della Sigg, Dario Leosco, ha commentato così: «il peggioramento nei giovani degli indicatori di obesità, diabete e problemi emotivi suggerisce una insorgenza più precoce di una condizione di cattiva salute, con il rischio di invecchiare prima rispetto alle generazioni precedenti».

Il fronte che preoccupa di più è quello psicologico. Leosco indica infatti:

«il disagio psichico che emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani. Per questo il peggioramento del benessere psicologico delle nuove generazioni va considerato un vero campanello d’allarme sul loro futuro in termini di longevità in salute».

Il paradosso italiano: si vive a lungo, ma non sempre bene

Il tema pesa in modo particolare sull’Italia. Il nostro è uno dei Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita di 83,7 anni. Però l’aspettativa di vita in buona salute si ferma a 59 anni.

Questo divario potrebbe crescere ancora se il declino della salute dovesse iniziare prima nei più giovani. In pratica, il rischio non è solo vivere meno. È soprattutto passare una parte più lunga della vita con malattie croniche o fragilità.

Peso e salute mentale come leve di prevenzione

Secondo i geriatri, la tendenza non è inevitabile. Le aree su cui intervenire sono le stesse che lo studio indica come cause del problema: «Intervenire su peso e salute mentale – affermano i geriatri – può cambiare la traiettoria di una generazione».

Per famiglie, scuole e servizi sanitari questo significa spostare l’attenzione sull’adolescenza e sulla prima età adulta. Sono gli anni in cui l’eccesso di peso e il malessere emotivo cominciano a emergere. Riconoscere presto un aumento di peso persistente o segnali di ansia e depressione, e rivolgersi al medico o a uno specialista, permette di intervenire quando le conseguenze sulla salute futura sono ancora modificabili.