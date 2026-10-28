Una panoramica sul disturbo da panico, le sue radici genetiche e i vantaggi del test DNA per una gestione più consapevole.

Il 18 giugno si osserva la Giornata internazionale del panico, una ricorrenza dedicata a far luce sui problemi legati ai disturbi d’ansia. Questa data vuole stimolare la consapevolezza e incoraggiare chi soffre di attacchi improvvisi di paura a cercare supporto. In questo contesto, la scienza ha messo a disposizione nuovi strumenti, come il sequenziamento dell’intero genoma, capaci di fornire informazioni preziose sulla predisposizione individuale a queste condizioni.

Il disturbo da panico è caratterizzato da attacchi ricorrenti di paura intensa, accompagnati da sintomi fisici quali palpitazioni, dolore toracico, respiro affannoso, vertigini o disturbi addominali. Chi ne è affetto può sviluppare un timore costante di vivere un nuovo episodio, spingendo a evitare luoghi o situazioni che ricordano l’esperienza precedente. Questo comportamento di evitamento può limitare drasticamente la vita quotidiana, ostacolando lavoro, relazioni e attività di svago.

Fattori di rischio e meccanismi di evitamento

Le cause dei disturbi da panico non sono ancora totalmente chiarite, ma la ricerca indica una interazione complessa tra fattori genetici, neurobiologici, psicologici e ambientali. Tra gli aspetti psicologici, lo stress cronico, traumi vissuti o una predisposizione a interpretare erroneamente segnali corporei possono innescare la comparsa degli attacchi. A livello comportamentale, l’evitamento diventa un meccanismo di difesa: la persona preferisce rinunciare a esperienze potenzialmente piacevoli per ridurre la paura percepita, alimentando così un circolo vizioso di isolamento e ansia.

Sintomi fisici più comuni

Durante un attacco, il corpo attiva la risposta “lotta o fuga”: il cuore accelera, la respirazione diventa superficiale e l’individuo può percepire un forte senso di soffocamento. Altri segnali includono sudorazione eccessiva, tremori, sensazione di svenimento o formicolio alle estremità. Questi sintomi, se non riconosciuti come espressione di un disturbo d’ansia, possono essere scambiati per problemi cardiaci o neurologici, generando ulteriori preoccupazioni e consulti medici non necessari.

Componenti genetiche: evidenze e varianti note

Studi di genetica popolare hanno evidenziato che il rischio di sviluppare un disturbo da panico ha una componente ereditaria. Analisi su gemelli e famiglie mostrano una maggiore concordanza tra individui con legami di parentela stretti rispetto a quelli con legami più deboli. In particolare, alcune varianti del gene CNR1, responsabile della regolazione del recettore cannabinoide 1, sono state associate a una risposta amplificata allo stress e a una maggiore suscettibilità agli attacchi di panico.

Il ruolo del recettore CNR1 nella risposta allo stress

Il recettore CNR1 modula il sistema endocannabinoide, influenzando l’umore, l’ansia e la percezione del dolore. Mutazioni che alterano l’attività di questo recettore possono far sì che il cervello risponda in modo iper-reactivo a situazioni percepite come minacciose. Quando tali varianti sono presenti in più membri di una stessa famiglia, la probabilità di manifestare sintomi d’ansia aumenta, fornendo una spiegazione biologica alla tendenza familiare osservata nei casi di disturbo da panico.

Sequenziamento dell’intero genoma: il Dante Genome Test Premium

Il Dante Genome Test Premium è un servizio che analizza il 100 % del DNA mediante il sequenziamento dell’intero genoma (WGS). Il test fornisce oltre 800 referti azionabili, compresi quelli relativi alla salute mentale, consentendo di identificare varianti genetiche legate a disturbi d’ansia, depressione e altre condizioni psichiatriche. I risultati vengono presentati in un report medico personalizzato, utile sia per il paziente che per il professionista sanitario nella definizione di un piano terapeutico mirato.

Come i risultati influenzano la gestione clinica

Conoscere le proprie predisposizioni genetiche permette di adottare interventi precoci: si può, ad esempio, scegliere terapisti specializzati, introdurre tecniche di gestione dello stress o valutare terapie farmacologiche più adatte al profilo genetico. Inoltre, il test contribuisce a ridurre lo stigma associato alla malattia mentale, mostrando che i sintomi hanno una base biologica comparabile a quella di molte patologie fisiche. Il risultato è una maggiore autonomia decisionale e una migliore qualità di vita per chi è a rischio di attacchi di panico.

In occasione della Giornata internazionale del panico, è consigliabile cogliere l’opportunità di approfondire le proprie vulnerabilità genetiche. Un’analisi completa del genoma può fornire gli spunti necessari per modificare lo stile di vita, adottare pratiche di prevenzione e, soprattutto, affrontare il disturbo con una consapevolezza basata su dati scientifici concreti.