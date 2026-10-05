Negli ultimi mesi, i brevi clip di influencer su TikTok e Instagram che mostrano massaggi drenanti sull’addome hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Con olio, rulli di legno o semplici mani, gli autori promettono una pancia piatta in pochi minuti, facendo leva su trasformazioni “prima-e-dopo” apparentemente spettacolari. Il fenomeno ha generato una forte curiosità tra chi cerca soluzioni rapide per il gonfiore addominale, ma anche preoccupazioni tra i professionisti della salute, che temono la diffusione di aspettative irrealistiche.

Il sistema linfatico e il ruolo medico del drenaggio

Il sistema linfatico è una rete di vasi e linfonodi distribuita in tutto il corpo. Come indicano le linee guida internazionali, le sue tre funzioni principali sono: mantenere l’equilibrio dei fluidi nei tessuti, rimuovere le scorie metaboliche e supportare il sistema immunitario. Quando il flusso linfatico è compromesso – ad esempio dopo una chirurgia oncologica o la rimozione di linfonodi – si verifica il linfedema un accumulo doloroso di liquidi. In ambito clinico, il linfodrenaggio manuale è eseguito da fisioterapisti specializzati, che con pressioni leggere e movimenti mirati spostano il liquido verso linfonodi inguinali, ascellari o cervicali dove può essere riassorbito.

I video virali: cosa mostrano davvero

Le sequenze “prima-e-dopo” pubblicate sui social sembrano confermare un risultato immediato: la pancia appare più liscia, il girovita più sottile. Tuttavia, la dottoressa Ella Guest psicologa della salute presso il Centre for Appearance Research (UWE Bristol), avverte: «I trend legati al corpo sui social vanno sempre guardati con scetticismo». Aggiunge che «Queste immagini possono essere alterate con strumenti di fotoritocco, filtri, luci strategiche, pose particolari o persino generate con l’intelligenza artificiale». «Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è» conclude, sottolineando la necessità di un approccio critico.

Effetti temporanei e limiti fisiologici

Il massaggio drenante sposta temporaneamente il liquido interstiziale verso i punti di drenaggio, creando un aspetto più “snellito”. Questo movimento non comporta una riduzione del tessuto adiposo né una modifica della struttura muscolare. Come specificato nei contenuti condivisi, «non riduce il tessuto adiposo né modifica la struttura muscolare». La sensazione di leggerezza è

Quando il drenaggio può essere utile e quando è superfluo

Per alcune patologie, come l’endometriosi o i disturbi gastrointestinali, il contatto manuale e il rilassamento muscolare indotti dal massaggio possono generare una temporanea sensazione di sollievo. La dottoressa Guest osserva: «Per chi soffre di patologie come l’endometriosi o di disturbi gastrointestinali, la sensazione di sollievo e il rilassamento muscolare causati dal massaggio possono essere piacevoli». Tuttavia, per le persone sani, «l’efficacia a lungo termine è quasi nulla». Non esistono dati che dimostrino una perdita di grasso o un miglioramento strutturale sostenuto nel tempo.

Linee guida e evidenze scientifiche

Il NHS – National Health Service pubblica le Linee guida sul sistema linfatico e linfedema sottolineando che le evidenze di alta qualità per il drenaggio linfatico domiciliare in soggetti sani sono assenti. Come riporta la letteratura, «Non ci sono prove scientifiche di alta qualità che dimostrino benefici duraturi del drenaggio linfatico domestico in individui sani».

Impatto psicologico dei trend estetici online

Il continuo inseguire un addome “perfettamente scolpito” può alimentare il cosiddetto body checking un comportamento ossessivo di monitoraggio dell’aspetto fisico. La dottoressa Guest avverte che «rincorrere un addome perennemente scolpito rischia di aumentare il controllo ossessivo del proprio corpo» portando le persone a sottovalutare la naturale variazione dell’anatomia umana, come il lieve arrotondamento fisiologico dell’addome.