Disidrosi: ecco come combattere le vesciche su mani e piedi con rimedi naturali e consigli pratici.

La disidrosi nota anche come eczema disidrotico o pompholix, è una forma di dermatite caratterizzata da piccole bolle piene di liquido che compaiono soprattutto sui palmi delle mani, sulle dita e sulla pianta dei piedi. Si manifesta con prurito intenso, bruciore e talvolta desquamazione una volta che le vesciche si rompono.

Le ragioni scatenanti non sono ancora del tutto definite, ma numerosi studi collegano l’insorgenza a fattori come lo stress cronico, la sudorazione eccessiva, l’esposizione a detergenti aggressivi o a metalli quali il nichel. Anche le variazioni climatiche, soprattutto l’aria secca o il freddo, possono aggravare la condizione.

Che cosè la disidrosi e quali fattori la scatenano

Dal punto di vista patofisiologico, la disidrosi è una risposta iperattiva del sistema immunitario cutaneo. L’infiammazione localizzata fa sì che le ghiandole sudoripare si ostrinino, generando le tipiche vescicole. Quando queste si rompono, la zona rimane vulnerabile a irritazioni secondarie.

Ruolo di stress, sudorazione e irritanti

Le situazioni di forte tensione psicologica aumentano la produzione di ormoni come il cortisolo, che a loro volta favoriscono la sudorazione e l’infiammazione cutanea. Allo stesso tempo, il contatto frequente con saponi profumati, solventi o oggetti contenenti nichel può irritare la barriera epidermica, facilitando la comparsa delle vesciche.

Otto rimedi naturali e buone abitudini quotidiane

1. Lavaggio delicato con acqua tiepida

Utilizzare acqua a temperatura moderata, né fredda né bollente, e un sapone neutro riduce la perdita di idratazione senza irritare ulteriormente la pelle. Questo accorgimento è fondamentale nei casi lievi.

2. Impacchi di acqua e oli essenziali

Applicare garze imbevute di una miscela di acqua tiepida e qualche goccia di olio di tea tree o lavanda ha un effetto calmante e antibatterico, aiutando a lenire il prurito.

3. Immersione in acqua fredda

Una breve immersione delle mani o dei piedi in acqua fresca contrasta il gonfiore e il bruciore, grazie al fenomeno vasocostrittivo.

4. Uso regolare di creme idratanti

Le creme emollienti ricche di urea o ceramidi ristabiliscono la barriera cutanea. È consigliabile applicarle più volte al giorno, specialmente dopo il lavaggio.

5. Asciugatura accurata

Strofinare delicatamente con un asciugamano pulito, senza sfregare, elimina l’umidità residua che potrebbe favorire la formazione di nuove vesciche.

6. Bendaggi sterili

Coprirle con una garza sterile previene il contatto con agenti esterni e riduce il rischio di infezione; è importante cambiarla più volte al giorno.

7. Scelta di calzature e guanti traspiranti

Preferire calze di cotone e scarpe in materiali che favoriscano la traspirazione diminuisce l’accumulo di sudore, mentre i guanti in tessuto naturale evitano l’effetto “vaso di pressione”.

8. Evitare di rompere le vesciche

Pur risultando tentatore, perforare le bolle espone la zona a batteri e prolunga il periodo di convalescenza; è meglio lasciarle asciugare naturalmente.

Quando è opportuno rivolgersi al dermatologo

Se le lesioni si estendono su ampie superfici, risultano dolorose, presentano segni di infezione (pus, arrossamento marcato) o non migliorano entro tre settimane, è consigliato un consulto specialistico. Il medico potrà prescrivere corticosteroidi topici terapia fotodinamica o, nei casi più recidivi, immunosoppressori.

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