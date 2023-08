Federica Pellegrini, ex nuotatrice olimpionica italiana di stile libero di cui è la primatista europea nei 200 e nei 400 m, è soprannominata da molti La Divina. Ecco la daily routine dell’ex nuotatrice.

Federica Pellegrini: la daily routine dell’ex nuotatrice

Considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito, Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta di una femmina, avuta da suo marito Matteo Giunta, suo ex allenatore. Ma qual’è la daily routine di Federica Pellegrini?

La giornata dell’ex nuotatrice, svelata tramite social, inizia con una sveglia molto presto anche se non deve più allenarsi per le gare di nuoto. Obbligatoria la colazione, il pasto più importante della giornata della Pellegrini e in generale dovrebbe esserlo di tutti.

La 35enne, presto mamma per la prima volta, ha in realtà una vita molto semplice come potrebbe essere la nostra. La Pellegrini continua ad allenarsi costantemente sia dentro che fuori la vasca, nonostante non sia più una nuotatrice a livello agonistico.

Per gli atleti, infatti, come ha confessato Federica la cura del corpo e dell’estetica è molto importante. “Sono un’atleta e rispetto la fatica di esserlo”, per questo la Pellegrini ama i suoi muscoli e ha sempre detto anche ai fotografi di non ritoccare le sue foto, perché lei si piace così.

Della bellezza e cura della sua pelle, l’ex nuotatrice ha detto che è ancora più importante per lei che a causa del cloro ha una pelle più stressata anche dagli sbalzi di temperatura. La sua pelle ha bisogno di più idratazione e nutrimento attraverso prodotti specifici per chi ha pelle secca.

Federica Pellegrini: daily routine e segreti di bellezza

Nella daily routine dell’ex nuotatrice Federica Pellegrini, nonché presto mamma per la prima volta, non può mancare l’allenamento. Quando era in gara Federica si allenava sei giorni su sette, per circa 2 allenamenti al giorno. Un occhio all’alimentazione sempre, va curata anche fuori gara, anche se lei sostiene essere una buon gustaia e infine massaggi mirati, fondamentali per recuperare le fatiche della giornata.

Testimonial prima di una linea skincare per Yves Rocher, più di recente la Pellegrini è diventata il volto di Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia che sorge tra le verdeggianti colline della Valpolicella, in provincia di Verona.

Lo stress e il cloro per tanti anni sulla sua pelle ha compromesso la texture in partenza già di tendenza acneica. Ma proprio la scoperta di un’altra tipologia di acqua, quella termale, le ha svoltato il rapporto in termini di bellezza. Del resto i benefici delle acque termali sulla pelle sono oggi risaputi e molteplici, e da allora Federica non abbandona mai questa abitudine.