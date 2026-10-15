Il caso di Nidal Malik Hasan l’ex maggiore dell’esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, torna al centro dell’attenzione nazionale. La sua condanna a morte, prevista mediante fucilazione era stata resa ancora più controversa da una proposta di trasmissione in tempo reale della cerimonia esecutiva.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva annunciato che l’evento sarebbe stato pubblico e disponibile in streaming, citando l’effetto deterrente di mostrare al mondo come gli Stati Uniti trattano i terroristi. Questo piano ha suscitato acceso dibattito, soprattutto alla luce di precedenti controversie, come il caso di Christa Pike, sopravvissuta due volte all’iniezione letale.

Il presidente Trump revoca la trasmissione in diretta

Il presidente Donald Trump ha utilizzato il proprio profilo su Truth per comunicare che, nonostante l’intento iniziale, l’esecuzione non sarà trasmessa in streaming. Nel suo messaggio, ha riconosciuto che una messa in onda avrebbe potuto fungere da “forte deterrente” mostrando al mondo il trattamento riservato a chi è definito “terrorista e feccia”. Tuttavia, ha aggiunto che “molte persone perbene” preferirebbero non assistere alla morte di Hasan attraverso uno schermo.

Trump ha sottolineato che la decisione finale è motivata dal rispetto per la dignità delle vittime e dei loro parenti, lasciando aperta la possibilità di una presenza fisica limitata: “i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all’esecuzione, se lo desiderano, perché meritano di vedere il trionfo della giustizia”.

Le reazioni istituzionali e il ricordo della storia americana

Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato di non voler guardare una possibile diretta, affermando che non intende “seguire una trasmissione di violenza”. Allo stesso tempo, il clero ha condannato l’idea di trasformare la pena di morte in uno spettacolo pubblico; il vescovo Francesco Savino ha definito l’iniziativa una “barbarie” che trasforma una sentenza in lezione macabra.

Il dibattito riporta alla memoria il 1936, ultima volta in cui gli Stati Uniti hanno autorizzato un’esecuzione pubblica. Da allora, il Paese ha cercato di preservare la dignità della morte, evitando che essa diventi un evento mediatico. La proposta di streaming ha quindi riacceso una discussione stagnante sul ruolo della pena capitale nella società moderna.

Il contesto attuale della pena di morte negli Stati Uniti

Negli ultimi anni, la pena di morte ha vissuto una fase di revisione critica: numerosi stati hanno sospeso le esecuzioni, mentre altre giurisdizioni hanno introdotto alternative come l’iniezione letale. Il caso di Hasan, però, è uno dei pochi in cui è ancora prevista la fucilazione una modalità raramente usata dal 2000 in poi.

Il dibattito pubblico è polarizzato tra chi vede la pena di morte come risposta necessaria a crimini di portata terroristica e chi, invece, la considera una pratica inumana e controproducente. L’annullamento della trasmissione in streaming, pur lasciando intatta l’esecuzione, rappresenta un compromesso che riflette la tensione tra deterrenza e rispetto per la dignità umana.