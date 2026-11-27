Altroconsumo ha confrontato le etichette dei saponi per le mani in vendita in Italia. Al primo posto c'è un prodotto Cien di Lidl, il più economico è di Esselunga e in fondo alla classifica ci sono due referenze Dove.

Il miglior sapone per le mani è un prodotto a marchio Cien venduto da Lidl, che costa 1,25 euro. Lo stabilisce Altroconsumo, l’organizzazione indipendente di tutela dei consumatori, in una classifica sui saponi in vendita nei negozi italiani. L’associazione ha confrontato composizione, prezzo, formato, profumazione ed eventuali allergeni per aiutare i cittadini a scegliere. I primi posti vanno quasi tutti a prodotti delle catene della grande distribuzione. Due referenze Dove chiudono invece la graduatoria.

Il sapone per le mani è uno dei cosmetici che usiamo più spesso. In casa ha preso in gran parte il posto della saponetta classica perché è più pratico, dà una sensazione di pulizia più marcata e ha formule ritenute più delicate sulla pelle. Proprio perché si usa tante volte al giorno, la sua composizione merita attenzione.

Un giudizio basato sulla lista degli ingredienti

Prima di leggere la classifica bisogna sapere come è stata costruita. Altroconsumo non ha fatto test di laboratorio sulla capacità di lavare. Non ha nemmeno valutato le sensazioni d’uso, come la schiuma, il profumo sulla pelle o la gradevolezza.

Il punteggio deriva dall’esame delle liste degli ingredienti riportate sulle confezioni. L’associazione ha cercato in particolare due tipi di componenti: quelli che possono avere un impatto sull’ambiente e quelli che possono creare problemi per la salute.

Altroconsumo precisa anche un punto importante: tutti i prodotti in classifica rispettano la normativa europea sui cosmetici e contengono solo sostanze autorizzate. Un piazzamento basso non indica quindi un prodotto irregolare o pericoloso. Indica una formula giudicata meno soddisfacente secondo i criteri dell’indagine.

Il podio: due prodotti Lidl e uno Carrefour

Ecco i primi tre classificati:

Cien (Lidl), sapone con estratto di fiori di loto, camomilla e azione antibatterica: 1,25 euro. Cien (Lidl), saponette cremose olive: 1,29 euro. Carrefour Soft Bio, sapone delicato: 0,99 euro.

Lidl occupa quindi i primi due gradini con la stessa linea. Il terzo posto va a un prodotto che costa meno di un euro.

Dal quarto al sesto posto

Subito dopo il podio si trovano:

Near , sapone liquido idratante venduto da Eurospin, al quarto posto: 1,25 euro.

, sapone liquido idratante venduto da Eurospin, al quarto posto: 1,25 euro. Venus , sapone neutro latte e cotone, al quinto posto: 0,99 euro.

, sapone neutro latte e cotone, al quinto posto: 0,99 euro. Balea, sapone liquido sensitive venduto dalla catena DM, al sesto posto: 0,99 euro.

Il più economico è di Esselunga

Tra i prodotti analizzati, il più conveniente è il sapone liquido idratante Esselunga, che costa 0,79 euro. È il prezzo più basso di tutta la selezione.

I risultati mostrano che spendere di più non garantisce una formula migliore. Quasi tutti i prodotti costano intorno a un euro. I primi classificati hanno prezzi uguali o inferiori a quelli degli ultimi.

In fondo alla classifica due referenze Dove

Gli ultimi tre posti vanno a tre prodotti che costano tutti 1,19 euro:

Dove , sapone idratante nutrimento profondo;

, sapone idratante nutrimento profondo; Conad Essentie , sapone vegetale con estratto di fico d’India e muschio bianco;

, sapone vegetale con estratto di fico d’India e muschio bianco; Dove, sapone detergente Care&Protect Nutrimento&Protezione.

Un marchio molto conosciuto da solo non porta ai primi posti. In una valutazione che guarda solo agli ingredienti, i prodotti delle insegne della distribuzione superano quelli dei grandi marchi.

Come usare la classifica quando si fa la spesa

La classifica non dice quale sapone lava meglio. Dice quale ha una composizione più attenta all’ambiente e alla salute. Chi ha la pelle sensibile o soffre di allergie trova l’informazione più utile sulla confezione: leggere l’elenco degli ingredienti prima di comprare permette di riconoscere ed evitare le sostanze che già sa di non tollerare. Lo si può fare anche con prodotti che non compaiono in questa selezione.