Secondo i dati presentati al FENS Forum 2026 e le ricerche di Ellen Bialystok, chi parla più lingue ha un cervello biologicamente più giovane: circa 6 anni con due idiomi, fino a 13 con quattro. Un beneficio che può ritardare i sintomi della demenza, senza però curarla.

Chi usa abitualmente più di una lingua ha un cervello che invecchia più lentamente, e il beneficio cresce con il numero di idiomi padroneggiati. Lo indicano i dati presentati al FENS Forum 2026 e le ricerche di Ellen Bialystok: chi parla quattro lingue può mostrare un cervello biologicamente più giovane fino a 13 anni. All’origine dell’effetto c’è il lavoro costante che il passaggio da un codice linguistico all’altro impone a memoria, attenzione e flessibilità mentale.

Le stime disegnano una progressione precisa:

con due lingue il cervello risulta più giovane di circa 6 anni;

il cervello risulta più giovane di circa 6 anni; con tre lingue il vantaggio sale a circa 7 anni;

il vantaggio sale a circa 7 anni; con quattro lingue si arriva fino a 13 anni.

Non si tratta di un talento innato, ma del risultato di un esercizio ripetuto ogni giorno. Più il cervello è chiamato a gestire idiomi diversi, più resta reattivo.

Il lavoro nascosto dietro ogni cambio di lingua

Passare dall’italiano all’inglese o allo spagnolo non equivale a tradurre parola per parola. Il cervello esegue in parallelo più operazioni di precisione:

sceglie rapidamente la lingua adatta al contesto;

tiene a bada gli altri idiomi conosciuti, per evitare che interferiscano;

mantiene attivi memoria, attenzione e flessibilità mentale.

Questa attività continua agisce come un allenamento cognitivo. Secondo gli studi, bilingui e poliglotti accumulano una riserva cognitiva, una sorta di protezione naturale che aiuta il cervello a rallentare i processi di invecchiamento.

Demenza e Alzheimer: sintomi più tardivi, non una cura

Le ricerche sugli anziani vanno nella stessa direzione. Nelle persone bilingui l’esordio di alcune forme di demenza risulta più tardivo e, nel caso dell’Alzheimer, i primi sintomi possono comparire qualche anno dopo rispetto a chi parla soltanto la lingua madre.

Un elemento rende il dato più solido: l’effetto resta visibile anche tenendo conto di istruzione, lavoro, provenienza culturale e sesso. Un altro filone di studi, pubblicato su riviste come Nature Aging, collega il multilinguismo a un invecchiamento biologico e cognitivo più lento.

Gli scienziati però mettono un paletto chiaro: le lingue non curano l’Alzheimer e non offrono garanzie contro le malattie neurodegenerative. Rappresentano piuttosto un fattore che può spostare in avanti l’età di comparsa dei sintomi. L’uso costante di più idiomi è associato a una circolazione sanguigna cerebrale più efficiente e a connessioni nervose più attive, che rendono il cervello più pronto a gestire compiti complessi con l’avanzare degli anni.

Imparare da bambini aiuta, ma da adulti non è tardi

Iniziare presto offre un vantaggio aggiuntivo. I dati raccolti nei Paesi Baschi mostrano che chi ha appreso la seconda lingua in età precoce presenta un invecchiamento cerebrale ancora più rallentato. Anche il livello di competenza conta: una padronanza elevata in ciascuna lingua amplifica i benefici.

Questo non rende inutile lo studio in età adulta. Imparare un nuovo idioma da grandi attiva comunque memoria, attenzione e capacità di concentrazione, e usarlo in situazioni reali, come studio, lavoro o viaggi, mantiene la mente impegnata nel tempo.

Per i più giovani il ritorno è doppio: nell’immediato, più opportunità di studio e di lavoro; nel lungo periodo, la costruzione di una riserva cognitiva che potrà rivelarsi utile decenni dopo.

Nessun tetto al numero di lingue, conta la pratica

Le ricerche indicano che non esiste un limite fisso al numero di lingue che un cervello può gestire. Il vero vincolo è la quantità di esposizione e di pratica quotidiana, non la capacità mentale in sé. Per questo conoscere qualche frase a memoria non basta: servono uso regolare e impegno costante.

Il passo più concreto è inserire una lingua nella routine di tutti i giorni, attraverso serie tv, podcast, social o articoli online, puntando a una padronanza solida e non solo a cavarsela in vacanza. Alternare ascolto, lettura, conversazione e scrittura permette di sollecitare funzioni diverse: ogni lingua in più diventa così un allenamento aggiuntivo per memoria, attenzione e funzioni esecutive.