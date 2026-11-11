Tre storie di bellezza: un festival diffuso a Verona, una consulenza estetica su misura e un libro che unisce salute e longevità.

Novembre 2026 segna una stagione ricca di eventi che mettono al centro la bellezza in tutte le sue declinazioni. A Verona la Fondazione Verona Minor Hierusalem festeggia il decimo anniversario di attività con un festival itinerante, mentre ad Aestetica 2026 la creatrice Francesca Ragone presenta il suo approccio personalizzato alla consulenza estetica. Parallelamente, la dottoressa Emanuela Bartolozzi lancia il libro Happy Aging, una guida pratica per preservare salute e vitalità nella terza età.

Il festival “10 anni dedicati alla bellezza” di Verona Minor Hierusalem

Dal 14 al 29 novembre la città di Verona si trasforma in un grande palcoscenico culturale. La inaugurazione, prevista per sabato 14 presso la Loggia di Frà Giocondo, vede la partecipazione del vescovo Domenico Pompili e dell’assessora Marta Ugolini, che celebrano una decade di volontariato culturale. Per tutta la giornata sono attivi stand informativi, laboratori creativi per bambini e due sessioni del gioco dell’oca che ripercorrono i tre itinerari delle chiese coinvolte.

Programma di approfondimento tra il 27 e il 29 novembre

Il venerdì 27, nel Salone dei Vescovi del Palazzo Vescovado, si terrà la conferenza “Narrare la Terra Santa Camminando per Verona”, con Don Martino Signoretto e Davide Galati. Sabato 28 la proposta si sposta all’interno delle chiese di Santo Stefano, San Lorenzo e San Paolo in Campo Marzio, con talk tematici su radici storiche, pellegrinaggi medievali e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. La domenica 29 culmina in un pellegrinaggio urbano “Sulle tracce di San Rocco”, guidato da Claudia Munari, che collega le chiese di Santa Toscana, San Tommaso Cantuariense e San Giorgio in Braida.

Beyouty ad Aestetica 2026: la bellezza come espressione di identità

Al grande evento nazionale Aestetica, dedicato a professionisti del settore, Francesca Ragone presenta Beyouty, un progetto che supera i canoni estetici standard e pone al centro la unicità del cliente. Il punto focale è la consulenza “Total Look” per spose, che integra armocromia, analisi morfologica e design dell’immagine in un unico percorso. Dimostrazioni dal vivo mostrano come la scelta dell’abito, del make-up e dell’acconciatura si armonizzi con la personalità della futura sposa.

Nuove tendenze nel bridal beauty

Ragone anticipa una crescita del modello “skin-first”, in cui la cura della pelle nei mesi precedenti il matrimonio diventa la base per un trucco luminoso e leggero. Gli accessori assumono valore narrativo, richiamando dettagli della storia d’amore della coppia. L’intervento di Beyouty vuole dimostrare che la consulenza estetica contemporanea richiede precisione tecnica, ma soprattutto ascolto attivo e rispetto per la dimensione umana.

Happy Aging: un nuovo approccio alla longevità consapevole

Il 23 ottobre è stato pubblicato Happy Aging. Mantenere salute, bellezza, gioia, opera della medico specialista in medicina rigenerativa Emanuela Bartolozzi. Il volume, inserito nella collana L’altra medicina di Edizioni Mediterranee, affronta il tema della qualità della vita nella terza età, andando oltre il semplice prolungamento degli anni. Bartolozzi analizza i meccanismi biologici dell’invecchiamento, proponendo interventi concreti su alimentazione, fitoterapici, tecniche meditative e medicina anti-aging.

Strumenti pratici per la rigenerazione

Il libro contiene schede nutrizionali, ricette e consigli su come monitorare i “marcatori” di usura corporea mediante esami di sangue, saliva o urine. Vengono esplorate anche le influenze energetiche – suono, luce, onde elettromagnetiche – come possibili leve per rallentare la senescenza. L’autrice, fondatrice della clinica Longeva e della linea di skincare bio-certificata Ema Bart Firenze, sostiene che la longevità dipende più dalle scelte quotidiane che dal semplice fattore cronologico.

Novembre 2026 si configura come un periodo di pluralità di iniziative: un festival che unisce arte, storia e spiritualità; una filosofia estetica che pone la personalizzazione al centro del benessere; e un manuale scientificamente fondato per vivere più a lungo con vitalità. Tutti questi progetti condividono il filo conduttore di una bellezza consapevole, capace di coniugare estetica, cultura e salute.