Il 30 aprile gli alunni del liceo scientifico “Consoli” hanno vissuto una giornata densa di contenuti, focalizzata sull’educazione alla salute e sullo sport. L’evento, strutturato come un’assemblea di istituto, ha previsto quattro laboratori tematici e la conclusione con la finale dei campionati sportivi del biennio.

Laboratorio 1 – Benessere mentale e gestione dello stress

Guidato dalla prof.ssa Margherita Bulzacchelli, il primo percorso ha affrontato le dinamiche dello stress e delle strategie per mantenerlo sotto controllo. Gli studenti hanno sperimentato esercizi di respirazione, tecniche di mindfulness e hanno discusso l’importanza del benessere psicologico per il rendimento scolastico. Attraverso role-play e testimonianze, è stato evidenziato come la consapevolezza emotiva possa ridurre l’ansia pre-esame e migliorare la qualità della vita quotidiana.

Laboratorio 2 – Alimentazione consapevole

Il secondo tavolo è stato curato dallo studente Lorenzo Pinto, della classe 4EA, che ha illustrato i principi di una nutrizione equilibrata. Con l’ausilio di schede informative e di esempi pratici, sono stati analizzati i valori nutrizionali dei pasti tipici degli adolescenti e le conseguenze di scelte alimentari sbagliate. Lorenzo ha sottolineato come una dieta ricca di frutta, verdura e proteine magre supporti non solo la crescita fisica, ma anche la concentrazione mentale.

Laboratorio 3 – Malattie sessualmente trasmissibili (MST): informazione e prevenzione

La dottoressa Carmela Palma Savino, specialistа in ginecologia e ostetricia di Bari, ha condotto il terzo laboratorio, dedicato alle malattie sessualmente trasmissibili. Sono stati spiegati i principali patogeni, i metodi di trasmissione e le modalità di prevenzione, con particolare attenzione all’uso corretto del preservativo. L’intervento ha enfatizzato l’importanza della consapevolezza sessuale tra i giovani, incoraggiando il dialogo aperto con i genitori e gli operatori sanitari.

Laboratorio 4 – Dipendenze: alcol e droghe, capire per prevenire

Il quarto incontro è stato affidato al dott. Pietro Colella, psicologo esperto in dipendenze, in collaborazione con lo studente Giuseppe Gigante (4PA). Sono stati presentati i meccanismi alla base della dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti, le conseguenze a breve e lungo termine e le strategie di prevenzione. Attraverso video testimonianze e discussioni in piccoli gruppi, gli alunni hanno potuto riflettere sui fattori di rischio e sulle risorse di supporto disponibili nella scuola.

Finale dei campionati sportivi del biennio e 3A TUR

Parallelamente ai laboratori, la giornata si è conclusa con la finale dei campionati sportivi del biennio, nella quale hanno gareggiato le classi 3A TUR. Discipline come pallavolo, basket e atletica hanno regalato momenti di competizione sana rafforzando lo spirito di squadra e la motivazione degli studenti. L’evento ha mostrato in pratica come l’attività sportiva possa essere un veicolo efficace per la promozione della salute fisica e mentale, completando il percorso formativo avviato nei laboratori.

La partecipazione attiva dei docenti, degli specialisti e degli stessi studenti ha dimostrato che l’educazione alla salute può essere dinamica, interattiva e, soprattutto, efficace.