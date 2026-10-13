Il glaucoma è riconosciuto come una delle principali cause di perdita irreversibile della vista a livello globale. Sebbene per molti anni la ricerca si sia concentrata quasi esclusivamente sulla pressione intraoculare oggi emergono dati che indicano un quadro molto più articolato, in cui genoma, nutrizione, vascolarizzazione e contesto sociale interagiscono per definire il profilo di rischio di ciascun individuo.

Il ruolo poligenico nel glaucoma primario ad angolo aperto

Studi di ampia scala hanno dimostrato che la forma più comune, il glaucoma primario ad angolo aperto possiede una componente ereditaria significativa, ma non è legata a un singolo gene. Sono decine di varianti genetiche a contribuire in modo differenziato alla suscettibilità. I Polygenic Risk Scores (PRS) consentono di aggregare queste informazioni, fornendo una stima numerica del rischio genetico. Sebbene non costituiscano ancora strumenti diagnostici autonomi, i PRS potrebbero presto guidare la frequenza dei controlli o l’implementazione di programmi di sorveglianza personalizzati.

Alimentazione e nitrati vegetali: evidenze dal 2016

Una ricerca pubblicata nel 2016 su JAMA Ophthalmology da Kang e collaboratori ha evidenziato un’associazione tra consumo elevato di nitrati di origine vegetale e minore incidenza di glaucoma primario ad angolo aperto. I nitrati, abbondanti in spinaci, lattuga, rucola e barbabietole, sono precursori dell’ossido nitrico una molecola chiave nella regolazione del tono vascolare, della perfusione del nervo ottico e del flusso dell’umore acqueo. I soggetti con più alto apporto di questi composti hanno mostrato una minore incidenza di forme caratterizzate da perdita paracentrale del campo visivo. È importante sottolineare che si tratta di dati osservazionali: non è possibile affermare una relazione di causa-effetto, ma i risultati supportano una dieta ricca di verdure a foglia verde.

Pressione arteriosa, vascolarizzazione e salute del nervo ottico

Il nervo ottico dipende da un adeguato apporto sanguigno; alterazioni della pressione arteriosa, sia ipertensive che ipotensive (soprattutto notturne), possono compromettere la microcircolazione retinica. Disfunzioni vascolari sistemiche e metaboliche accentuano la vulnerabilità delle cellule gangliari retiniche, anche in presenza di pressione intraoculare controllata. Per questi motivi è fondamentale valutare l’equilibrio tra pressione intraoculare, pressione sistemica e capacità autoregolatoria dei vasi, soprattutto nei pazienti in cui la patologia progredisce nonostante valori IOP apparentemente normali.

Stili di vita, ambiente e interazione gene-ambiente

Secondo la dottoressa Aboobakar comportamenti come il fumo, il consumo di caffeina e di alcol sono stati investigati come possibili fattori di rischio, ma le evidenze rimangono discordanti. La dimensione più promettente è rappresentata dalle interazioni gene-ambiente: lo stesso comportamento può avere effetti diversi a seconda del profilo genetico dell’individuo. Questo scenario potrebbe spiegare perché alcuni pazienti sviluppino il glaucoma in assenza di fattori tradizionali, mentre altri con forte predisposizione familiare rimangano asintomatici per lunghi anni.

Verso una glaucomatologia di precisione

Il futuro della gestione del glaucoma si prospetta sempre più personalizzato. Un modello predittivo ottimale dovrà integrare: il profilo genetico individuale (inclusi i PRS), la storia familiare, le caratteristiche anatomiche oculari, i dati di OCT e del campo visivo, i parametri cardiovascolari, le abitudini alimentari e lo stile di vita, nonché i fattori socio-economici che influenzano l’accesso alle cure. Solo con una visione a 360° sarà possibile definire programmi di sorveglianza mirati, ottimizzare la frequenza dei controlli e intervenire tempestivamente su fattori modificabili.

Nel frattempo, nella pratica clinica quotidiana, è consigliabile promuovere una alimentazione equilibrata il controllo della pressione arteriosa, l’astensione dal fumo e uno stile di vita sano, senza presentarli come rimedi provati contro il glaucoma. Per chi ha una storia familiare, la raccomandazione fondamentale resta la visita oftalmologica periodica e personalizzata, con esami mirati a identificare precocemente alterazioni strutturali o funzionali.