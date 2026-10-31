Una famiglia di origine nigeriana, composta da genitori e due bambini di 1 e 3 anni, è stata ricoverata in terapia iperbarica a Pisa dopo una grave intossicazione da monossido di carbonio a Lucca.

Durante la notte tra venerdì e sabato, nella frazione di Ponte a Moriano, un episodio di monossido di carbonio ha coinvolto una famiglia di quattro persone: il padre di 30 anni, la madre di 34 e i due figli di 1 e 3 anni, tutti di origine nigeriana. L’ambiente domestico ha rivelato livelli pericolosi di gas inodore, facendo scattare l’allarme dei soccorsi.

Il primo soccorso è arrivato con il code giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca, dove il papà è stato valutato per le prime manifestazioni di avvelenamento. L’intervento è stato supportato da una ambulanziata della Croce Verde e, successivamente, da un’ambulanza infermieristica proveniente da Borgo a Mozzano, che ha garantito una valutazione più approfondita dell’intera unità familiare.

Primo intervento e trasferimento in terapia iperbarica

Dopo la constatazione di sintomi tipici – mal di testa, nausea, confusione – e la misurazione di livelli elevati di CO nel sangue, i medici hanno deciso di trasferire tutti i membri della famiglia nella camera iperbarica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. La terapia iperbarica è indispensabile per eliminare rapidamente il monossido legato all’emoglobina, restaurando l’apporto di ossigeno ai tessuti.

Il padre è stato trasportato in codice giallo, mentre la madre e i due bambini hanno viaggiato in codice verde, segnalando una priorità leggermente inferiore ma comunque urgente data la loro età e la vulnerabilità dei piccoli a tale tossina.

Indagini dei Vigili del Fuoco per individuare la fonte del gas

Parallelamente all’intervento sanitario, i Vigili del Fuoco hanno avviato una perizia tecnica nell’abitazione sospetta. I rilevamenti hanno confermato la presenza di monossido di carbonio, ma le cause rimangono ancora in fase di accertamento. Sono al vaglio possibili malfunzionamenti di apparecchi a combustione, cattiva ventilazione o utilizzo improprio di dispositivi domestici.

Le autorità hanno consigliato ai residenti di verificare periodicamente i rilevatori di monossido e di mantenere una corretta aerazione, soprattutto in spazi chiusi dove si utilizzano stufe, caldaie o fornelli a gas.

Impatto sulla salute dei minori

I bambini, a causa del loro più alto tasso metabolico e della maggiore permeabilità delle membrane alveolari, sono particolarmente sensibili all’avvelenamento da CO. La terapia iperbarica ha permesso di ridurre rapidamente i sintomi, ma i medici monitoreranno attentamente eventuali effetti a lungo termine, come danni neurologici o problemi di sviluppo.

La famiglia, originaria della Nigeria, è stata assistita anche da un servizio di interpretariato per garantire una comunicazione chiara sul percorso terapeutico e le misure preventive da adottare in futuro.

Conclusioni e raccomandazioni per la comunità

Questo caso sottolinea l’importanza di una pronta risposta medica e di un monitoraggio costante del monossido di carbonio nelle abitazioni. Le autorità locali invitano i cittadini a installare rilevatori certificati, a far controllare regolarmente gli impianti di riscaldamento e a non utilizzare apparecchi a combustione in ambienti non adeguatamente ventilati.

Nel frattempo, i familiari dei pazienti attendono notizie sul risultato definitivo dell’indagine tecnica, sperando in una rapida risoluzione che possa prevenire ulteriori tragedie in altre case della zona.