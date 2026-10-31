Un ritiro accessibile a stranieri, con insegnamenti di monaci e focus sulla respirazione, per una consapevolezza pratica.

In Myanmar la meditazione non è solo una pratica spirituale, ma un elemento radicato nella vita quotidiana di gran parte della popolazione. Molti birmani si dedicano a ritiri periodici, a volte anche formalizzando temporaneamente i voti monastici, per approfondire la propria consapevolezza interiore. Questa tradizione ha creato un contesto in cui centri specializzati accolgono sia praticanti esperti che curiosi, offrendo esperienze che variano da brevi introduzioni a programmi intensivi di diverse settimane.

Amitaba, agenzia specializzata in viaggi culturali, ha selezionato una serie di strutture dove i laici possono partecipare senza dover abbracciare la fede buddista. L’obiettivo è fornire metodi concreti per gestire il flusso dei pensieri, utilizzando tecniche collaudate da secoli. Anche chi ha a disposizione solo qualche giorno può vivere un ritiro di meditazione efficace, potendo così integrare la pratica nella propria routine quotidiana al ritorno.

Il centro Chanmyay Yeiktha: struttura e contesto

Situato a Hmawbi, a circa 45 km da Yangon, il Chanmyay Yeiktha rappresenta una delle mete più consigliate per i viaggiatori stranieri. Il complesso si estende su dieci ettari di terreno rurale, caratterizzato da ampi giardini, alberi secolari e piattaforme coperte tra i rami, ideali per la pratica solitaria. L’ambiente tranquillo favorisce la concentrazione, mentre la vicinanza a Yangon rende il luogo facilmente accessibile sia con auto private che con i mezzi pubblici.

Alloggi e ambiente naturale

Il centro limita il numero di ospiti stranieri per garantire un’atmosfera serena. Gli alloggi sono divisi per genere, con camere semplici ma curate, dotate di letti in stile tradizionale e finestre che si affacciano sui prati. Le piattaforme di meditazione, costruite in legno, sono disposte tra i grandi alberi, permettendo ai partecipanti di immergersi nella natura durante le sessioni. Il silenzio è interrotto solo dal canto degli uccelli e dal fruscio delle foglie, creando un sottofondo perfetto per l’introspezione.

Programma meditativo: tecnica Anapanna e vita quotidiana

Il percorso proposto dal Chanmyay Yeiktha è basato sull’Anapanna, una pratica che pone l’accento sul respiro come punto d’ancoraggio per la mente. Simile al Vipassana ma meno esteso nella dimensione contemplativa, Anapanna aiuta a rinforzare la capacità di concentrazione e di presenza mentale. Le giornate non seguono un’orario rigido: gli insegnanti adattano le attività al livello di esperienza del partecipante, ma tutti condividono alcuni punti fermi – sveglia all’alba, periodi di silenzio, due pasti leggeri e un succo serale.

Modalità di partecipazione e contributo

Chi desidera partecipare non deve aderire a nessun impegno religioso; la meditazione è offerta come strumento di crescita personale. La tariffa è a “offerta libera”: gli ospiti possono contribuire secondo le proprie possibilità, rispettando il principio che l’insegnamento non ha prezzo. La partecipazione richiede motivazione, perché l’intensità dell’esperienza può risultare sfidante per chi non è abituato a lunghi periodi di silenzio e disciplina.