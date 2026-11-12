Una mattina d’autunno, note vibrazionali e parole sacre si fondono per donare benessere e speranza ai più piccoli.

In un contesto in cui il ritmo quotidiano tende a schiacciare ogni spazio di respiro, appuntamenti come questo rappresentano veri e propri rifugi interiori. L’idea è di creare una pausa consapevole, dove la mente si apre e il cuore può riscoprire la propria centratura.

Il 11 ottobre, alle 8:30, la scalinata del Passetto di Ancona diventa il palcoscenico di “Musica e parole”, un viaggio meditativo ideato da Oscar Oliva e Chiara Bocale. L’evento, aperto a tutti, combina suoni, vibrazioni, tecniche di mindfulness e brevi riflessioni in sanscrito per offrire un’esperienza di benessere totale.

Il percorso “Musica e parole” al Passetto di Ancona

Guidati da Oscar e Chiara, i partecipanti vivono un ciclo di ascolto profondo e di respirazione consapevole. Le vibrazioni generate da campane tibetane, diapason e strumenti a corda si intrecciano con parole sacre, creando un campo energetico capace di riequilibrare le emozioni. La sessione prevede brevi momenti di silenzio, esercizi di visualizzazione e, infine, una meditazione guidata che invita a lasciare andare lo stress e a sentirsi più presenti.

Suoni, vibrazioni e parole in sanscrito

Il suono è trattato come un veicolo di guarigione: ogni nota è scelta per le sue proprietà risonanti, mentre i mantra in sanscrito servono a focalizzare l’attenzione su aspetti specifici della consapevolezza. Questo mix di elementi crea una sinergia capace di attivare il sistema nervoso parasimpatico, favorendo un profondo stato di rilassamento.

Solidarietà per i bambini: il ruolo dell’Associazione AMBALT

L’intera iniziativa è a ingresso gratuito, con una donazione libera che sarà devoluta interamente all’Associazione Marchigiana per l’Assistenza e la Cura del Bambino Affetto da Leucemia o Tumore (AMBALT). L’associazione, presente sul territorio da anni, offre supporto medico e psicologico a famiglie che affrontano la difficile battaglia contro il cancro infantile.

Secondo le parole di Oscar Oliva, partecipare a “Musica e parole” equivale a prendersi cura di sé e, al contempo, a regalare speranza a chi ne ha più bisogno. L’evento vuole dimostrare che la cura dello spirito può coesistere con la generosità concreta, trasformando un semplice incontro in un gesto di solidarietà attiva per i piccoli pazienti e le loro famiglie.