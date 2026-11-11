Esordio dei disturbi, intensità della febbre e segni specifici come la perdita dell'olfatto aiutano a distinguere influenza, Covid e raffreddore. Ecco come leggerli e quando serve il medico.

Con l’arrivo dei mesi freddi, quando più virus respiratori circolano nello stesso momento, milioni di persone devono capire se il malessere che li ha colpiti è un raffreddore, un’influenza o il Covid. Tre elementi aiutano a fare una prima distinzione: la velocità con cui compaiono i sintomi, l’intensità della febbre e dei disturbi generali e la presenza di segni specifici, come la perdita di gusto e olfatto o il prevalere dei disturbi nasali. Questi criteri non sostituiscono il test diagnostico, ma servono a gestire meglio i primi giorni di malattia e a decidere quando riposare, fare un tampone o chiamare il medico.

Le tre infezioni hanno cause diverse. Il raffreddore comune dipende da oltre duecento virus, soprattutto rinovirus, seguiti da coronavirus stagionali, adenovirus e virus parainfluenzali. L’influenza è provocata esclusivamente dai virus influenzali di tipo A e B, che mutano ogni anno. Il Covid è causato dal SARS-CoV-2, che continua a evolvere in sottovarianti.

I sintomi spesso si sovrappongono e le varianti più recenti hanno reso i confini ancora meno netti. Le evidenze scientifiche indicano che un quadro con molti sintomi generali orienta più spesso verso influenza o raffreddore che verso il Covid.

Primo indizio: l’esordio brusco o graduale

Il raffreddore cresce lentamente, nell’arco di uno o due giorni: prima un leggero fastidio in gola, poi starnuti e naso chiuso. L’influenza, invece, arriva spesso in modo improvviso: in poche ore si passa dal benessere a febbre alta, brividi e una spossatezza che costringe a letto.

Il Covid ha un andamento più variabile. A volte si presenta in modo graduale, simile a un forte raffreddore, altre volte più rapido, ma raramente con l’intensità generale immediata dell’influenza classica. Osservare se i disturbi esplodono di colpo o si accumulano piano permette di orientarsi già nelle prime 24 ore.

Secondo indizio: febbre, dolori e stanchezza

Nel raffreddore la febbre è rara o lieve e i dolori muscolari sono minimi. Nell’influenza la temperatura supera spesso i 38 °C all’improvviso, insieme a dolori muscolari intensi, mal di testa, brividi e forte stanchezza.

Con il Covid la febbre è possibile, ma nelle forme attuali è spesso moderata o assente. Dolori e spossatezza compaiono, di solito meno pesanti rispetto all’influenza tipica, salvo nei soggetti fragili. Febbre elevata, almeno un sintomo generale e un sintomo respiratorio definiscono la cosiddetta sindrome simil-influenzale, che può dipendere da influenza, Covid o altri virus.

Terzo indizio: naso, olfatto e respiro

Il raffreddore resta concentrato sulle vie aeree superiori, con naso che cola abbondantemente, starnuti frequenti e congestione. L’influenza dà più spesso tosse secca e disturbi nasali meno marcati. Il Covid, soprattutto nelle prime fasi di alcune varianti, era associato alla perdita o all’alterazione di gusto e olfatto: oggi il segno è meno comune ma, quando c’è, resta indicativo.

Starnuti e naso che cola in abbondanza : più probabile il raffreddore.

: più probabile il raffreddore. Febbre alta improvvisa con dolori intensi : più suggestiva di influenza.

: più suggestiva di influenza. Perdita di gusto o olfatto, oppure sintomi prolungati con tosse secca : da considerare il Covid.

: da considerare il Covid. Difficoltà respiratorie o peggioramento dopo un iniziale miglioramento: serve attenzione medica immediata.

Anche la durata media differisce: 3-7 giorni per il raffreddore, 5-10 per l’influenza, variabile e talvolta più lunga per il Covid.

Gestione a casa e segnali d’allarme

Nella maggior parte dei casi bastano riposo, molta acqua e farmaci sintomatici come antipiretici e analgesici. Gli antibiotici non agiscono sui virus e vanno presi solo su indicazione medica. Anziani, immunodepressi e persone con malattie croniche dovrebbero fare presto un tampone per SARS-CoV-2: una diagnosi precoce può consentire l’accesso a terapie antivirali specifiche.

È opportuno contattare il medico di famiglia, il pediatra o la continuità assistenziale in caso di:

febbre alta che persiste oltre 3-4 giorni;

difficoltà respiratorie o dolore al torace;

peggioramento dopo un primo miglioramento;

debolezza marcata o disidratazione;

sintomi in bambini piccoli o anziani, anche senza febbre alta.

Un’abitudine pratica è annotare l’andamento dei sintomi nelle prime 48 ore e misurare temperatura e respiro più volte al giorno: un elenco ordinato rende più efficace la telefonata o la visita. Un tampone antigenico rapido può già orientare le decisioni dal secondo giorno. Sul fronte della prevenzione, vaccino antinfluenzale e richiamo anti-Covid per le categorie a rischio, igiene delle mani e ricambio d’aria negli ambienti chiusi restano gli strumenti che riducono la circolazione dei virus durante la stagione fredda.