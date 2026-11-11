Con l’arrivo dei mesi freddi, quando più virus respiratori circolano nello stesso momento, milioni di persone devono capire se il malessere che li ha colpiti è un raffreddore, un’influenza o il Covid. Tre elementi aiutano a fare una prima distinzione: la velocità con cui compaiono i sintomi, l’intensità della febbre e dei disturbi generali e la presenza di segni specifici, come la perdita di gusto e olfatto o il prevalere dei disturbi nasali. Questi criteri non sostituiscono il test diagnostico, ma servono a gestire meglio i primi giorni di malattia e a decidere quando riposare, fare un tampone o chiamare il medico.
Le tre infezioni hanno cause diverse. Il raffreddore comune dipende da oltre duecento virus, soprattutto rinovirus, seguiti da coronavirus stagionali, adenovirus e virus parainfluenzali. L’influenza è provocata esclusivamente dai virus influenzali di tipo A e B, che mutano ogni anno. Il Covid è causato dal SARS-CoV-2, che continua a evolvere in sottovarianti.
I sintomi spesso si sovrappongono e le varianti più recenti hanno reso i confini ancora meno netti. Le evidenze scientifiche indicano che un quadro con molti sintomi generali orienta più spesso verso influenza o raffreddore che verso il Covid.
Primo indizio: l’esordio brusco o graduale
Il raffreddore cresce lentamente, nell’arco di uno o due giorni: prima un leggero fastidio in gola, poi starnuti e naso chiuso. L’influenza, invece, arriva spesso in modo improvviso: in poche ore si passa dal benessere a febbre alta, brividi e una spossatezza che costringe a letto.
Il Covid ha un andamento più variabile. A volte si presenta in modo graduale, simile a un forte raffreddore, altre volte più rapido, ma raramente con l’intensità generale immediata dell’influenza classica. Osservare se i disturbi esplodono di colpo o si accumulano piano permette di orientarsi già nelle prime 24 ore.
Secondo indizio: febbre, dolori e stanchezza
Nel raffreddore la febbre è rara o lieve e i dolori muscolari sono minimi. Nell’influenza la temperatura supera spesso i 38 °C all’improvviso, insieme a dolori muscolari intensi, mal di testa, brividi e forte stanchezza.
Con il Covid la febbre è possibile, ma nelle forme attuali è spesso moderata o assente. Dolori e spossatezza compaiono, di solito meno pesanti rispetto all’influenza tipica, salvo nei soggetti fragili. Febbre elevata, almeno un sintomo generale e un sintomo respiratorio definiscono la cosiddetta sindrome simil-influenzale, che può dipendere da influenza, Covid o altri virus.
Terzo indizio: naso, olfatto e respiro
Il raffreddore resta concentrato sulle vie aeree superiori, con naso che cola abbondantemente, starnuti frequenti e congestione. L’influenza dà più spesso tosse secca e disturbi nasali meno marcati. Il Covid, soprattutto nelle prime fasi di alcune varianti, era associato alla perdita o all’alterazione di gusto e olfatto: oggi il segno è meno comune ma, quando c’è, resta indicativo.
- Starnuti e naso che cola in abbondanza: più probabile il raffreddore.
- Febbre alta improvvisa con dolori intensi: più suggestiva di influenza.
- Perdita di gusto o olfatto, oppure sintomi prolungati con tosse secca: da considerare il Covid.
- Difficoltà respiratorie o peggioramento dopo un iniziale miglioramento: serve attenzione medica immediata.
Anche la durata media differisce: 3-7 giorni per il raffreddore, 5-10 per l’influenza, variabile e talvolta più lunga per il Covid.
Gestione a casa e segnali d’allarme
Nella maggior parte dei casi bastano riposo, molta acqua e farmaci sintomatici come antipiretici e analgesici. Gli antibiotici non agiscono sui virus e vanno presi solo su indicazione medica. Anziani, immunodepressi e persone con malattie croniche dovrebbero fare presto un tampone per SARS-CoV-2: una diagnosi precoce può consentire l’accesso a terapie antivirali specifiche.
È opportuno contattare il medico di famiglia, il pediatra o la continuità assistenziale in caso di:
- febbre alta che persiste oltre 3-4 giorni;
- difficoltà respiratorie o dolore al torace;
- peggioramento dopo un primo miglioramento;
- debolezza marcata o disidratazione;
- sintomi in bambini piccoli o anziani, anche senza febbre alta.
Un’abitudine pratica è annotare l’andamento dei sintomi nelle prime 48 ore e misurare temperatura e respiro più volte al giorno: un elenco ordinato rende più efficace la telefonata o la visita. Un tampone antigenico rapido può già orientare le decisioni dal secondo giorno. Sul fronte della prevenzione, vaccino antinfluenzale e richiamo anti-Covid per le categorie a rischio, igiene delle mani e ricambio d’aria negli ambienti chiusi restano gli strumenti che riducono la circolazione dei virus durante la stagione fredda.