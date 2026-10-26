L’arte come ‘medicina’ e il valore della prescrizione sociale al centro di una giornata di studio all’università Cattolica di Milano

(Adnkronos) – Può un museo diventare un luogo di cura? E può la partecipazione culturale entrare a pieno titolo nei percorsi di salute? Sono alcune delle domande al centro di ‘Effetto Leonardo. Quando Scienza e Arti tornano a curare insieme: la prescrizione sociale’, la giornata nazionale di studio in programma il 31 ottobre 2026 all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presso l’Alta Scuola di Psicologia ‘Agostino Gemelli’. L’iniziativa è promossa dall’Alta Scuola di Psicologia ‘Agostino Gemelli’ dell’università Cattolica del Sacro Cuore, dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Milano e dall’Associazione Club Medici, e nasce all’interno della quarta edizione di ‘Poetica – L’arte di prevenire il burnout’, il percorso formativo dedicato ai professionisti della salute che mette le arti al servizio della cura di chi cura.

La giornata sarà dedicata in particolare alla prescrizione sociale, un approccio che guarda oltre la dimensione strettamente clinica e riconosce il valore delle relazioni, della partecipazione alla vita della comunità e delle attività culturali e artistiche nel promuovere salute e benessere. Un tema che si inserisce nel più ampio percorso di integrazione tra sistema sanitario e sistema culturale, recentemente rilanciato anche dal protocollo d’intesa tra ministero della Salute e ministero della Cultura. Il titolo dell’incontro richiama Leonardo da Vinci e, in particolare, il restauro del Cenacolo Vinciano. Il lavoro del restauratore diventa una metafora della cura: intervenire su qualcosa di fragile con competenza, attenzione e responsabilità, restituendogli possibilità di futuro senza cancellarne l’identità. Una prospettiva che porta a considerare la persona nella sua interezza, integrando dimensione clinica, relazionale, sociale e culturale.

La giornata – si legge in una nota – sarà introdotta da una Lectio Magistralis di Pietro Petraroia dedicata proprio al restauro del Cenacolo. A seguire, relazioni scientifiche, momenti di confronto e laboratori esperienziali dedicati ai diversi linguaggi artistici permetteranno di approfondire opportunità e limiti della prescrizione sociale e di distinguere il ruolo delle artiterapie, degli interventi culturali e della partecipazione artistica nei percorsi di salute. La giornata si concluderà con una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario e culturale, chiamati a confrontarsi sulle prospettive di sviluppo della prescrizione sociale in Italia.

‘Effetto Leonardo’ rappresenta anche l’apertura della quarta edizione di Poetica, il Master di Club Medici che, dal 2023, propone ai professionisti della salute un’esperienza formativa nella quale l’arte diventa uno strumento per riconnettersi con la propria dimensione emotiva, prevenire il burnout e prendersi cura di sé per poter continuare a prendersi cura degli altri.

La nuova edizione, in programma da ottobre 2026 a ottobre 2027, prevede cinque moduli, ciascuno dedicato a un tema della professione sanitaria e sviluppato attraverso un diverso linguaggio artistico: arti figurative e danza per la prescrizione sociale, musica per la comunicazione efficace e la gestione del conflitto, scrittura per il rapporto tra intelligenza artificiale e medicina, teatro per la prevenzione del burnout e cinema e fotografia per il tema delle disuguaglianze sociali. Il percorso è rivolto al personale sanitario e consente inoltre di conseguire crediti Ecm. L’iniziativa si inserisce inoltre nella visione di ‘Cultura è Salute’, il network nazionale promosso da Club Medici che riunisce realtà del mondo sanitario, culturale e sociale con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della partecipazione culturale e delle arti nei processi di promozione della salute e del benessere, conclude la nota.

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