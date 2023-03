La dieta di Fiorella Mannoia: come si tiene in forma la cantante

Si è parlato molto, soprattutto qualche anno fa, della dieta di Fiorella Mannoia. In realtà Fiorella non ha mai avuto problemi di linea, in virtù del rigoroso stile di vita detenuto. Ecco, però, come si mantiene in forma la cantante e il suo regime alimentare.

La dieta di Fiorella Mannoia

La stessa cantante, Fiorella Mannoia, ha deciso di fare una dichiarazione in cui sottolinea che questa storia della sua dieta che le ha fatto perdere fino a quattordici kg è una bufala. In realtà la sua immagine fu usata in maniera illecita per promuovere un percorso di dimagrimento ce non la riguardava. Ma come si mantiene in forma la cantante di “Quello che le donne non dicono”?

Fiorella mangia sano, predilige tanta frutta e verdura, mangia pasta in quantitativi accettabili e conduce uno stile di vita dinamico che la porta a consumare i grassi in eccesso grazie anche ad un’ottima idratazione che le permette di combattere gli inestetismi tipici di una ritenzione idrica. All’età di 68 anni la Mannoia si mantiene in forma come una giovane donna.

Il suo motto nella dieta è mangiare un po’ di tutto ma con attenzione, evitare il consumo eccessivo di carboidrati e impiegare tisane e spuntini sani fatti a base di frutta e frutta secca sono le soluzioni più veloci per rimanere in forma e non prendere peso, soprattutto giunti ad una certa età dove il metabolismo rallenta e perdere peso diventa complicato.

Fiorella Mannoia e il menù “esempio” della sua dieta

Come ogni artista Fiorella segue un programma alimentare ben specifico che le permette di eseguire le sue esibizioni in serenità con la giusta energia.

Cantare implica l’importanza del fiato, della forza e presenza fisica sul palco, tutti aspetti che richiedono un piano alimentare ben adeguato per non arrivare troppo appesantiti e troppo deboli per affrontare l’adrenalina di una serata che comporta la perdita di un gran numero di zuccheri.

Menù tipico della sua dieta

Colazione

Per chi usa la voce la colazione deve essere a base di un ingrediente speciale capace di difendere la gola da raffreddamenti come il miele.

Un toccasana è del latte con miele o un tè a cui unire fette biscottate con marmellata di stagione, in alternativa frutta secca o uno yogurt per le fibre al fine di favorire l’evacuazione intestinale regolare.

Pranzo

Il pranzo può prevedere pasta o riso in quantità pesate 80 max 100 grammi non eccessivamente condite a cui accompagnare un frutto e tanta acqua naturale al fine di favorire la diuresi giornaliera.

Cena

La cena prevede il consumo di proteine sono da preferire carne e pesce a cui accompagnare verdure fresche di stagione da cucinare con olio extra vergine d’oliva e non tropo sale.

In tutti e tre i pasti il condimento deve essere misurato e non eccedere al fine di limitare l’apporto calorico.

Spuntini

Gli spuntini in una dieta sono il tasto dolente, è opportuno spezzare la fame in modo intelligente quindi si consiglia di assumere yogurt magro o cereali o frutta secca in dosi non eccessive o anche un pezzetto di cioccolato fondente per spezzare la fame con gusto senza ingrassare.