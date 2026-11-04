Scopri il ritiro zen di Milano: meditazione guidata, tè consapevole e insegnamenti di maestri esperti.

Negli ultimi anni la ricerca di momenti di quiete interiore ha spinto sempre più persone verso la pratica della meditazione. Milano, con la sua vita frenetica, offre spazi dedicati a chi desidera interrompere il ritmo quotidiano e dedicarsi al rilassamento mentale. In questo contesto nasce il ritiro Zen del prossimo 22 novembre, un appuntamento che combina tradizione giapponese e attenzione al benessere contemporaneo.

Ritiro Zen a Milano: data, orario e location

La giornata è programmata per domenica 22 novembre, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso il Centro Zen Milano L20. Situato nel cuore della città, il centro è riconosciuto per la sua atmosfera serena e per gli spazi ideali per la pratica silenziosa. L’evento è aperto a tutti, ma è consigliata una pratica preliminare di meditazione, anche solo di base, per poter sfruttare al meglio le tecniche proposte.

Costo e prenotazione

Il prezzo dell’intera mattinata è di 50 €, un’offerta valida per chi si registra entro i posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online tramite il pulsante “Prenota ora” presente sul sito del centro. I posti sono limitati, quindi è consigliato riservare il proprio spazio con anticipo per non perdere l’opportunità.

Programma della mattinata: meditazione, camminata e insegnamenti

Il ritiro è strutturato in tre sessioni intensive che alternano momenti di meditazione seduta a periodi di camminata consapevole. Dopo aver introdotto gli aspetti fondamentali della pratica, i partecipanti saranno guidati in una camminata lenta, focalizzata sul respiro e sul contatto con il terreno sotto i piedi, per approfondire la percezione del presente.

Meditazione seduta e camminata consapevole

Le sedute di meditazione dureranno circa 30 minuti ciascuna, durante le quali gli istruttori inviteranno i presenti a osservare il proprio flusso di pensieri senza giudizio. Successivamente, la camminata consapevole servirà a integrare la quiete mentale con il movimento fisico, creando un ponte tra mente e corpo. Entrambe le pratiche sono pensate per accrescere la capacità di concentrazione e ridurre lo stress.

Tè in consapevolezza e insegnamenti di Dharma Eryu e Tenryu

Un momento speciale della mattinata è il tè in consapevolezza, un rituale che invita a gustare la bevanda con piena attenzione al sapore, alla temperatura e al gesto del versare. Dopo il tè, i maestri Dharma Eryu e Tenryu condivideranno la loro esperienza, offrendo insegnamenti su temi quali la presenza mentale, l’arte della non-reazione e la pratica quotidiana della compassione. Le loro parole saranno intercalate da brevi esercizi pratici, permettendo ai partecipanti di sperimentare subito gli spunti ricevuti.

Il ritiro Zen del 22 novembre rappresenta un’occasione unica per immergersi in una mattinata di consapevolezza guidata, arricchita da pratiche concrete, momenti di condivisione e un ambiente favorevole alla crescita interiore. Chi decide di partecipare potrà beneficiare di un programma completo, che va dalla meditazione statica alla camminata dinamica, fino all’insegnamento diretto da parte di due maestri riconosciuti a livello internazionale. Non resta che prenotare il proprio posto e vivere tre ore di pace nel cuore di Milano.