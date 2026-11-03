Negli ultimi anni le ricerche hanno dimostrato che il desiderio sessuale non svanisce con l’età, ma si trasforma. Un’indagine condotta da una piattaforma di incontri ha rivelato che il 45% delle donne dichiara di aver raggiunto il proprio picco sessuale a partire dai 40 anni. Questo dato sfida l’antico stereotipo che associa il piacere esclusivamente alla giovinezza.
Il desiderio oltre i quarant’anni: dati e testimonianze
Secondo la psicologa e sessuologa clinica Marta Giuliani, l’età porta con sé una maggiore conoscenza di sé e la perdita di molte pressione sociali. “Con gli anni diminuiscono le sovrastrutture, l’ansia da prestazione e il bisogno di piacere a tutti i costi, lasciando spazio a un piacere autentico”, spiega. La cultura pop, con film come Babygirl e serie come Sex and the City, ha contribuito a normalizzare la discussione sul sesso dopo i 40.
Piacere femminile nelle relazioni stabili
Il rapporto tra piacere femminile e convivenza a lungo termine presenta ancora criticità. Il 39% delle donne intervistate ha riferito che, all’interno di una relazione stabile, il proprio piacere non è mai stato una priorità. Le motivazioni più comuni includono la tendenza a privilegiare il partner, la difficoltà nel comunicare i propri desideri o la percezione del sesso come una voce secondaria. Inoltre, il 20% delle rispondenti ha ammesso di non aver mai esplorato la propria sessualità con il compagno principale.
Consapevolezza e comunicazione
Una fetta del 31% delle partecipanti ha dichiarato che una maggiore consapevolezza dei propri desideri le ha spinte a esprimerli apertamente. La discrezione e la sicurezza emotiva sembrano facilitare questo processo, rafforzando la fiducia in se stesse.
Consulenza sessuale mirata: il modello PLISSIT
Uno studio pubblicato a ottobre 2026 ha valutato l’efficacia di sei colloqui individuali basati sul modello PLISSIT (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy). Su 113 donne tra i 40 e i 60 anni, quelle che hanno seguito il percorso hanno registrato un aumento medio di 9,12 punti rispetto al gruppo di controllo sul Female Sexual Function Index, persiste a sei mesi. Il questionario sulla qualità della vita sessuale ha evidenziato una differenza di 37 punti a favore del gruppo intervento.
Limiti e considerazioni
Lo studio, pur promettente, è limitato da un campione ridotto e da un gruppo di controllo che non ha ricevuto pari attenzione professionale. Inoltre, lo stato menopausale non è stato valutato, perciò non è possibile attribuire i risultati esclusivamente all’età o alla menopausa.
Menopausa e rischio cardiovascolare: cosa sapere
La transizione verso la menopausa, tipicamente tra i 45 e i 55 anni, è caratterizzata da una netta diminuzione degli estrogeni. Questi ormoni, oltre a regolare il ciclo mestruale, mantengono la salute dei vasi sanguigni e il profilo lipidico. La loro carenza favorisce l’aumento del colesterolo LDL, l’innalzamento della pressione arteriosa, l’accumulo di grasso addominale e una minore sensibilità all’insulina, tutti fattori che peggiorano la funzione vascolare.
Segnali di attenzione
Durante questa fase è fondamentale monitorare sintomi quali palpitazioni, affanno, dolore toracico, stanchezza persistente, capogiri o sensazioni di svenimento. Un infarto nelle donne può manifestarsi con nausea, mal di schiena o mandibola; quindi è indispensabile contattare immediatamente i soccorsi di fronte a sintomi sospetti.
Strategie di prevenzione
Adottare uno stile di vita salutare è cruciale: dieta mediterranea ricca di frutta, verdura, legumi e grassi monoinsaturi; attività fisica regolare combinata tra aerobica e rinforzo muscolare; astensione da fumo e alcol; mantenimento di un peso corporeo adeguato, soprattutto limitando il grasso addominale; qualità del sonno e gestione dello stress. Controlli periodici del profilo lipidico, pressione arteriosa e glicemia completano la strategia preventiva.