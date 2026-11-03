Dopo i quarant'anni il desiderio si fa più consapevole, la coppia può ridare priorità al piacere e la menopausa richiede attenzione al cuore.

Negli ultimi anni le ricerche hanno dimostrato che il desiderio sessuale non svanisce con l’età, ma si trasforma. Un’indagine condotta da una piattaforma di incontri ha rivelato che il 45% delle donne dichiara di aver raggiunto il proprio picco sessuale a partire dai 40 anni. Questo dato sfida l’antico stereotipo che associa il piacere esclusivamente alla giovinezza.

Il desiderio oltre i quarant’anni: dati e testimonianze

Secondo la psicologa e sessuologa clinica Marta Giuliani, l’età porta con sé una maggiore conoscenza di sé e la perdita di molte pressione sociali. “Con gli anni diminuiscono le sovrastrutture, l’ansia da prestazione e il bisogno di piacere a tutti i costi, lasciando spazio a un piacere autentico”, spiega. La cultura pop, con film come Babygirl e serie come Sex and the City, ha contribuito a normalizzare la discussione sul sesso dopo i 40.

Piacere femminile nelle relazioni stabili

Il rapporto tra piacere femminile e convivenza a lungo termine presenta ancora criticità. Il 39% delle donne intervistate ha riferito che, all’interno di una relazione stabile, il proprio piacere non è mai stato una priorità. Le motivazioni più comuni includono la tendenza a privilegiare il partner, la difficoltà nel comunicare i propri desideri o la percezione del sesso come una voce secondaria. Inoltre, il 20% delle rispondenti ha ammesso di non aver mai esplorato la propria sessualità con il compagno principale.

Consapevolezza e comunicazione

Una fetta del 31% delle partecipanti ha dichiarato che una maggiore consapevolezza dei propri desideri le ha spinte a esprimerli apertamente. La discrezione e la sicurezza emotiva sembrano facilitare questo processo, rafforzando la fiducia in se stesse.

Consulenza sessuale mirata: il modello PLISSIT

Uno studio pubblicato a ottobre 2026 ha valutato l’efficacia di sei colloqui individuali basati sul modello PLISSIT (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy). Su 113 donne tra i 40 e i 60 anni, quelle che hanno seguito il percorso hanno registrato un aumento medio di 9,12 punti rispetto al gruppo di controllo sul Female Sexual Function Index, persiste a sei mesi. Il questionario sulla qualità della vita sessuale ha evidenziato una differenza di 37 punti a favore del gruppo intervento.

Limiti e considerazioni

Lo studio, pur promettente, è limitato da un campione ridotto e da un gruppo di controllo che non ha ricevuto pari attenzione professionale. Inoltre, lo stato menopausale non è stato valutato, perciò non è possibile attribuire i risultati esclusivamente all’età o alla menopausa.

Menopausa e rischio cardiovascolare: cosa sapere

La transizione verso la menopausa, tipicamente tra i 45 e i 55 anni, è caratterizzata da una netta diminuzione degli estrogeni. Questi ormoni, oltre a regolare il ciclo mestruale, mantengono la salute dei vasi sanguigni e il profilo lipidico. La loro carenza favorisce l’aumento del colesterolo LDL, l’innalzamento della pressione arteriosa, l’accumulo di grasso addominale e una minore sensibilità all’insulina, tutti fattori che peggiorano la funzione vascolare.

Segnali di attenzione

Durante questa fase è fondamentale monitorare sintomi quali palpitazioni, affanno, dolore toracico, stanchezza persistente, capogiri o sensazioni di svenimento. Un infarto nelle donne può manifestarsi con nausea, mal di schiena o mandibola; quindi è indispensabile contattare immediatamente i soccorsi di fronte a sintomi sospetti.

Strategie di prevenzione

Adottare uno stile di vita salutare è cruciale: dieta mediterranea ricca di frutta, verdura, legumi e grassi monoinsaturi; attività fisica regolare combinata tra aerobica e rinforzo muscolare; astensione da fumo e alcol; mantenimento di un peso corporeo adeguato, soprattutto limitando il grasso addominale; qualità del sonno e gestione dello stress. Controlli periodici del profilo lipidico, pressione arteriosa e glicemia completano la strategia preventiva.