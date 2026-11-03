Un evento pratico di meditazione Zen a Bologna: introduzione allo zazen, camminata meditativa e insegnamenti. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Il 29 novembre dalle 10:00 alle 12:30 il dojo Aikido Fujinami in via Gaspare Nadi 13 ospita una mattinata dedicata alla pratica della meditazione Zen. L’incontro è pensato per chi desidera avvicinarsi alla disciplina in modo accessibile: non è richiesta alcuna esperienza precedente e l’evento accoglie sia principianti sia praticanti già esperti. L’accesso è su prenotazione e prevede un’offerta di 10€ versata direttamente al momento dell’arrivo; le porte apriranno alle 9:45 per l’accoglienza e il numero di posti è limitato.

Programma dell’incontro e insegnanti presenti

La mattinata sarà guidata da Maestro Tetsugen Serra insieme al Prof. Roberto Travaglini, che offriranno una panoramica pratica della tradizione Zen. Il programma prevede un’introduzione ai principi della meditazione, esercizi di zazen (meditazione seduta) con indicazioni sulla postura e la respirazione, e una sessione di meditazione camminata chiamata kinhin per integrare la consapevolezza nel movimento. Saranno inoltre proposte letture ed insegnamenti che mirano a suggerire spunti per la pratica personale quotidiana.

Ruolo degli insegnanti e metodo

Il percorso didattico si basa su spiegazioni pratiche e dimostrazioni guidate: il Maestro e il Professore terranno lezioni rivolte a comprendere sia gli aspetti fisici della pratica — postura, allineamento, gestione del respiro — sia gli orientamenti teorici che la sostengono. Verrà sottolineata l’importanza della consapevolezza come filo conduttore, e saranno offerti consigli per integrare brevi momenti meditativi nella routine quotidiana, anche fuori dal dojo.

Informazioni logistiche e modalità di partecipazione

L’appuntamento si svolge presso Aikido Fujinami Bologna, in via Gaspare Nadi 13: la sede dispone di parcheggio gratuito e l’incontro è indicato per tutte le età. La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria tramite la pagina dell’evento su Eventbrite; al momento della prenotazione è richiesta solo la conferma, mentre l’offerta di 10€ verrà consegnata in loco. Consigliamo di arrivare con qualche minuto di anticipo per prepararsi alla pratica e sistemarsi nello spazio di meditazione.

Capienza e consigli pratici

Poiché i posti sono limitati, la prenotazione è necessaria per garantire un adeguato svolgimento delle attività. Per la seduta di zazen è utile indossare abiti comodi e portare, se disponibile, un cuscino da meditazione o una coperta sottile; in assenza di tali oggetti il dojo provvede a semplici supporti. L’ambiente sarà mantenuto in uno stato di ascolto e silenzio per facilitare la concentrazione collettiva.

Perché partecipare a questa mattinata a Bologna

Questa iniziativa rappresenta l’occasione per formare un gruppo locale di pratica Zen nella città: partecipando si può sperimentare in prima persona l’effetto della meditazione guidata e ricevere strumenti concreti per avviare o consolidare una pratica personale. L’approccio proposto è fortemente esperienziale e orientato all’applicazione pratica della consapevolezza nella vita quotidiana, più che a un corso teorico-strutturale, favorendo così uno scambio autentico fra insegnanti e partecipanti.

Per maggiori dettagli logistici e per assicurarti un posto, è necessario effettuare la prenotazione obbligatoria sulla pagina dell’evento. L’incontro è organizzato in un clima di ascolto e rispetto reciproco, ideale per chi cerca un’introduzione alla meditazione Zen o desidera praticare insieme ad altri in uno spazio dedicato.