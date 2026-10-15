Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha utilizzato il suo profilo su X per comunicare la portata di una nuova ondata di aggressioni provenienti dalla Russia. Nella notte appena trascorsa, le forze russe avrebbero scagliato 124 droni, per poi aggiungere ulteriori 145 unità durante il giorno, superando così i 260 veicoli aerei non equipaggiati. Inoltre, più di quarantuno di questi apparati, identificati con il nome shahed continuano a sorvolare il territorio ucraino, bersagliando principalmente infrastrutture energetiche linee ferroviarie e nodi logistici.

Dettagli operativi dell’attacco e impatto sulle infrastrutture

Secondo le dichiarazioni del capo di Stato, le difese ucraine sono riuscite a neutralizzare una quota consistente di droni, ma alcuni sono riusciti a penetrare le difese aeree. L’obiettivo dichiarato da Mosca è quello di colpire le rete elettrica e le colonne di rifornimento, con l’intento di indebolire il sostegno alla popolazione civile e alle linee di fronte. Le regioni di Kiev e Kharkiv sono state le più colpite, con danni segnalati a sottostazioni e linee di trasporto ferroviario. L’attacco è stato definito “uno dei più grandi di sempre” dal presidente ucraino, che ha sottolineato la rapidità con cui le forze russe hanno aumentato il ritmo dei lanci.

Reazioni internazionali e richieste di supporto

Nel contesto di queste ostilità, Zelensky ha ricordato ai leader occidentali la necessità di potenziare le capacità difensive, citando in particolare la richiesta di ulteriori sistemi Patriot per l’intercettazione dei missili balistici. Il presidente ha anche rimarcato l’importanza di un’azione coordinata da parte degli Stati Uniti, invitando il governo americano a imporre sanzioni più severe contro la Russia. La dichiarazione è giunta poco prima di un incontro a Londra con il primo ministro britannico Andy Burnham, dove il capo di stato ha ribadito “la nostra disponibilità a qualsiasi tipo di cessate il fuoco” a patto di garanzie concrete.

Starlink, le interruzioni e l’appello a Elon Musk

Parallelamente alle operazioni militari, la rete di comunicazione basata su Starlink ha subito un calo di disponibilità, limitando l’efficacia dei droni intercettori ucraini. Zelensky ha attribuito a Mosca la volontà di sfruttare queste difficoltà, sostenendo che la dipendenza delle forze ucraine dalla connessione satellitare sta diventando un punto vulnerabile. In una precedente conversazione con Elon Musk, il presidente ucraino ha chiesto il ripristino immediato del servizio, definendolo “un possibile errore tecnico” ma cruciale per le operazioni sul campo.

Elon Musk ha risposto su X precisando che Starshield la variante militare dei suoi satelliti, è soggetta alle direttive dell’esercito statunitense e, in ultima istanza, dell’ex presidente Donald Trump. Musk ha sottolineato che Starlink è un servizio commerciale destinato a usi civili o difensivi, non per operazioni offensive, e che eventuali limiti di velocità o di utilizzo sono decisi dalle autorità americane. Questa distinzione ha riacceso il dibattito su quanto sia possibile per l’Ucraina contare su una piattaforma privata in un conflitto di tale intensità.

Prospettive future e possibili scenari

Le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una duplice pressione: da un lato, la necessità di contenere un’ondata di droni e missili balistici; dall’altro, la dipendenza da un’infrastruttura di telecomunicazione che potrebbe essere compromessa da decisioni politiche al di fuori del controllo ucraino. Nel frattempo, il presidente ha accusato la Russia di una “manifesta mancanza di rispetto verso gli Stati Uniti”, insinuando che Mosca stia testimoniando un rifiuto delle promesse di escamotage diplomatici. Le prossime ore saranno decisive per capire se Elon Musk interverrà per riattivare il servizio e se gli alleati occidentali risponderanno con ulteriori forniture di sistemi di difesa aerea.