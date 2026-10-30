Allenati nella foresta di Koh Phangan con programmi su misura, alloggio in bungalow di bambù e rituali di recupero inclusi

Diamond Muay Thai, situata sull’isola di Koh Phangan, propone un metodo d’allenamento che coniuga precisione tecnica, preparazione fisica e lo spirito tradizionale della disciplina. L’offerta è aperta sia a chi mette le mani sul guantone per la prima volta, sia a combattenti esperti che cercano un ambiente di alta qualità dove perfezionare le proprie abilità.

Il cuore dell’esperienza è il pacchetto Train & Stay, che permette di vivere l’intera routine di allenamento senza preoccupazioni logistiche. Gli ospiti ricevono l’accesso illimitato alle sessioni quotidiane, una sistemazione immersa nella vegetazione tropicale, due pasti freschi al giorno e una serie di attività di recupero pensate per massimizzare le prestazioni.

Programma giornaliero di allenamento e recupero

Le attività sono scandite secondo lo schema tradizionale thailandese: due sessioni giornaliere, una al mattino (08:00-10:00) e una al pomeriggio (16:00-18:00), dal lunedì al sabato. Ogni lezione, della durata di due ore, è condotta da allenatori thailandesi certificati che mantengono un rapporto uno-a-uno con ciascun allievo, garantendo correzioni puntuali.

Struttura tipica di una sessione

La routine inizia con un riscaldamento a base di corda, corsa leggera o bici, seguito da esercizi di mobilità. Prosegue con shadowboxing per lavorare su equilibrio e tecnica, quindi si passa ai colpitori dove l’allenatore affianca l’allievo per affinare pugni, gomiti e calci. Il sacco permette di sviluppare potenza sulle tibie, mentre il clinch approfondisce prese, ginocchiate e sbilanciamenti. Lo sparring tecnico è sempre controllato, finalizzato all’apprendimento, non al danno. Il ciclo si chiude con condizionamento, core work e stretching finale.

Yoga, fitness e bagni di ghiaccio

Il pacchetto include tre lezioni settimanali di Yoga per la Muay Thai (lunedì, mercoledì e venerdì, 13:00-14:30) dedicate a mobilità delle anche, allungamento dei femorali e recupero della colonna. Due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, sono previsti bagni di ghiaccio tra le 10:30 e le 12:30 per ridurre l’infiammazione muscolare. Inoltre, il martedì e il giovedì, dalle 11:00 alle 12:00, si svolge Muay Thai for Fitness, un allenamento funzionale ad alta intensità ispirato al metodo militare.

Alloggi: bungalow, capanne con aria condizionata e suite deluxe

Le sistemazioni sono tutte collocate all’interno del campo, eccetto le suite deluxe a 5 minuti a piedi e la Beach House sulla costa, raggiungibili con un motorino fornito gratuitamente. I bungalow in bambù sono dotati di zanzariera, ventilatore e un giardino privato, offrendo un rifugio tranquillo. Per chi desidera più comfort, le capanne singole con aria condizionata includono bagno privato e tetto di paglia per una ventilazione naturale.

Le tariffe settimanali partono da 7.000 THB per i bungalow standard, 7.500 THB per i bungalow con balcone, 9.000 THB per le capanne climatizzate e 12.000 THB per le suite deluxe. Tutti i pacchetti prevedono l’accesso 24 ore alla palestra, i pasti (colazione e cena) e le attività di recupero.

Tariffe, prenotazioni e vantaggi del pacchetto Train & Stay

Il prezzo unico del Train & Stay copre allenamento illimitato, due pasti giornalieri, bagni di ghiaccio, lezioni di yoga e fitness, oltre all’alloggio scelto. Non ci sono costi aggiuntivi né spese nascoste: gli atleti possono concentrarsi esclusivamente sulla propria evoluzione.

Per chi è alle prime armi, la prima lezione costa solo 300 THB, includendo guanti, paratibie e bende in prestito. Le lezioni private sono disponibili a 700 THB l’ora (pacchetto da 10 lezioni a 6.000 THB) e possono essere prenotate tramite WhatsApp senza obbligo di anticipo. Gli sportivi in vista di un incontro trovano programmi personalizzati, con focus su colpitori, clinch e sparring controllato, supportati da trainer ancora attivi nel circuito competitivo.

Le iscrizioni avvengono online o direttamente al campo, dove il personale gestisce le richieste di trasferimento tra le diverse tipologie di alloggio. Poiché i posti sono limitati, è consigliato prenotare con anticipo per garantire la disponibilità della stanza e dell’orario di allenamento preferito.