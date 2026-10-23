Scopri le adidas ADIZERO Dropset Elite, le scarpe fitness unisex che coniugano leggerezza e stabilità per ogni gara.

Le adidas ADIZERO Dropset Elite rappresentano una risposta mirata ai bisogni di chi pratica fitness racing e competizioni ibride, dove la rapidità deve andare di pari passo con la solidità della calzata. Ideali sia per le frazioni di corsa che per gli esercizi funzionali, queste scarpe unisex sono progettate per chi non vuole perdere tempo nel passaggio da una disciplina all’altra.

Struttura della tomaia e traspirabilità

La parte superiore è realizzata in woven mesh ultra leggero, un materiale che combina ventilazione continua a una resistenza strutturale capace di avvolgere il piede con precisione. Gli occhielli in TPU rinforzati, accoppiati a lacci piatti, garantiscono un fissaggio stabile senza creare punti di pressione. La linguetta, sottilissima e non integrata alla tomaia, è dotata di un cuscinetto imbottito che moltiplica il comfort sul dorso del piede, mentre il colletto presenta anch’esso inserimenti amortizzati per supportare la caviglia durante i salti o gli affondi.

Elementi di supporto e ritorno energetico

Il cuore della Dropset Elite è l’intersuola Lightstrike Pro, una schiuma sviluppata per offrire un ritorno di energia superiore, ideale per gli sprint e per le transizioni rapide fra esercizi di forza. Nella zona del tallone è inserito un elemento rigido in TPU che crea una base ferma sotto carico, evitando oscillazioni indesiderate. Contornando l’intera scarpa, l’Energy Rim in fibra di carbonio agisce come un anello di supporto, guidando il movimento del piede e aumentando la stabilità nella parte posteriore, soprattutto durante esercizi come wall ball o affondi.

Drop e stack height per una biomeccanica ottimale

Con un drop di 12 mm e una stack height di 44-32 mm, la scarpa favorisce una postura più efficiente, riducendo lo stress sul tallone durante i movimenti di spinta. Questo angolo di inclinazione è particolarmente vantaggioso per chi ricerca un equilibrio tra la propulsione tipica della corsa e la solidità necessaria nei sollevamenti di peso.

Suola Continental e aderenza su tutti i terreni

La suola è realizzata in gomma Continental con un disegno a diamante che garantisce una presa decisiva su superfici bagnate e asciutte. La mescola, leader di mercato, velocizza l’aderenza senza sacrificare la flessibilità, rendendo la scarpa adatta a spostamenti laterali, trazioni e spinte, tipiche delle discipline funzionali. L’effetto grip è testato per resistere anche ai movimenti più aggressivi, come i drag e i push-ups con piedi in posizione alta.

Le ADIZERO Dropset Elite sono disponibili in taglia unisex, con un peso di 214 g nella misura 9 UK, un valore che le colloca tra le più leggere della categoria. Per scegliere la misura corretta è consigliato consultare la guida in centimetri presente nella scheda prodotto. La scarpa offre inoltre una soletta interna rimovibile, facilitando la personalizzazione con plantari ortopedici se necessario.

Il modello è pronto per la spedizione immediata e, secondo le informazioni di disponibilità, può essere consegnato in Italia entro venerdì 30 ottobre. Chi decide di acquistarlo potrà così sperimentare subito le innovazioni tecnologiche di adidas, progettate per mantenere alte le prestazioni dall’inizio alla fine di ogni gara.