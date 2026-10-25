Tutte le opzioni di iscrizione, i prezzi e le lezioni di prova per i corsi di palestra e yoga della nuova stagione sportiva a Cremona.

La stagione sportiva 2026/2027 è ormai alle porte e le strutture di Cremona aprono ufficialmente le porte a chi desidera mantenersi in forma. Tra le due sedi più frequentate – la palestra di Via Gioconda e il centro di San Felice – è possibile scegliere tra diverse formule di iscrizione, adatte sia ai novizi che ai praticanti più esperti.

Palestra di Via Gioconda: quote e modalità di iscrizione

Chi opta per la sede di Via Gioconda può accedere a tutti i corsi proposti pagando una quota annuale di € 210,00. L’offerta è totalmente libera: una volta iscritti, si è liberi di partecipare a qualsiasi disciplina, dal cardio al functional. Per chi preferisce una frequenza più flessibile, è disponibile un abbonamento da 10 lezioni al costo di € 70,00. Le modalità di registrazione sono online e possono essere seguite al link della quota annuale o al link dell’abbonamento da 10 lezioni.

Centro sportivo di San Felice: pacchetti pomeriggio, mattina e lezione settimanale

Il centro di San Felice propone tre possibili percorsi. Per chi vuole frequentare i corsi pomeridiani è disponibile una quota annuale di € 250,00, valida per tutti gli appuntamenti del pomeriggio; l’iscrizione è gestibile qui. Anche a San Felice è possibile acquistare un abbonamento da 10 lezioni a € 70,00, con lo stesso link utilizzato per Via Gioconda. Se si preferisce allenarsi al mattino, è prevista una quota annuale di € 150,00 per una lezione a settimana, con registrazione in questo indirizzo. Per chi desidera più giorni di presenza al mattino, esiste una formula dedicata a € 150,00 per una lezione settimanale, accessibile tramite questo link, mentre l’opzione da 10 lezioni è disponibile qui.

Yoga: programmi settimanali, sconti e lezioni di prova gratuite

Il corso di yoga è pensato per chi desidera combinare benessere fisico e mentale. Per chi vuole due lezioni a settimana la quota annuale è di € 200,00; gli iscritti già in possesso di un abbonamento annuale per i corsi di fitness 2026/2027 beneficiano di uno sconto, pagando solo € 120,00. L’opzione più leggera – una lezione settimanale, disponibile sia a Campi che a San Felice – costa € 150,00, ma scende a € 80,00 per i membri fitness. Anche per lo yoga è possibile acquistare un abbonamento da 10 lezioni a € 70,00 (link).

Prove gratuite di Yoga

Per far conoscere il percorso, sono organizzate lezioni di prova gratuite in due date: venerdì 25 /09 e venerdì 02 /10, dalle 18.30 alle 19.30, presso la palestra di Via Gioconda (Cremona), e martedì 29 /09 e martedì 06 /10, sempre dalle 18.30 alle 19.30, al Centro Civico di San Felice. La partecipazione è riservata a chi comunica il proprio nome alla segreteria prima dell’inizio della prova.