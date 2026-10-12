L’idea che il riposo assoluto sia la soluzione migliore per chi soffre di artrite reumatoide è ormai superata. Stare fermi, al contrario, accentua la rigidità mattutina, diminuisce il tono muscolare e peggiora il quadro clinico. Un programma di esercizi adattato funge da terapia conservativa, favorendo la produzione di liquido sinoviale, lubrificando la cartilagine e rafforzando i gruppi muscolari di supporto. Il risultato è una minore sollecitazione delle superfici articolari e una riduzione dell’infiammazione sistemica, con benefici percepiti a lungo termine.

Valutare le articolazioni prima di esercitarsi

Il primo passo è un controllo attento dello stato articolare al risveglio. L’artrite reumatoide alterna periodi di remissione a improvvisi flare-up che si manifestano con gonfiore, calore e rigidità acuta. Se le articolazioni risultano infiammate, è consigliabile sospendere l’attività ad alta intensità e limitarsi a movimenti delicati, evitando carichi che possano alimentare l’infiammazione. Questa auto-valutazione quotidiana permette di modulare il carico di lavoro in modo da non compromettere la fase di recupero naturale del corpo.

Riscaldamento dinamico di almeno 15 minuti

Un adeguato warm-up prepara i tessuti muscolo-scheletrici all’esercizio. In 15-20 minuti di esercizi a ritmo moderato – rotazioni delle spalle, mobilizzazioni delle anche e dei ginocchia, allungamenti lenti – la temperatura corporea sale, il flusso sanguigno aumenta e il liquido sinoviale si rende più fluido. È fondamentale evitare scatti improvvisi o stiramenti a freddo, poiché questi possono provocare microlesioni a tendini e legamenti, soprattutto in presenza di tessuto articolare già compromesso.

Attività consigliate e modalità di esecuzione

Le linee guida internazionali raccomandano esercizi a basso impatto e con carichi controllati. Nuoto, ginnastica in acqua e ciclismo su percorsi pianeggianti consentono di lavorare sul sistema cardiovascolare senza gravare su ginocchia e caviglie. Discipline come lo yoga adattato o il Tai Chi migliorano la flessibilità e la forza stabilizzante, mentre camminare su superfici morbide (terra battuta o pista in erba) con scarpe ammortizzanti riduce gli urti. Attività ad alto impatto – corsa su asfalto, salti intensi o sport di contatto – sono da evitare, poiché aumentano il rischio di riacutizzazioni.

Riconoscere il “dolore limite” e regolare l’intensità

Durante lo sforzo, il corpo invia segnali distinti: una sensazione di bruciore lieve nei muscoli indica un normale affaticamento, mentre un dolore pungente e localizzato nell’articolazione segnala un possibile danno. In quest’ultimo caso, è opportuno ridurre immediatamente l’ampiezza del movimento o interrompere l’esercizio. Superare questa soglia non accelera i risultati, ma può innescare una nuova infiammazione, prolungando il periodo di recupero.

Recupero post-allenamento e segnali di allarme

Il periodo che segue l’esercizio è cruciale per riportare il corpo in uno stato di omeostasi. Un cool-down di 5-10 minuti, con esercizi di stretching delicato, favorisce il rallentamento della frequenza cardiaca e mantiene i muscoli elastici. Bere acqua a temperatura ambiente aiuta a eliminare i metaboliti prodotti durante lo sforzo e a mantenere l’idratazione della cartilagine. Se una specifica articolazione appare rossa o calda, l’applicazione di un impacco freddo per 10-15 minuti può limitare l’edema e contenere l’infiammazione.

Quando è necessario consultare il medico

Nei 24-48 ore successive all’attività, è fondamentale monitorare sintomi come dolore persistente, gonfiore marcato o una stanchezza eccessiva rispetto a quanto consueto. Questi segnali indicano che il carico di lavoro è stato troppo elevato per le capacità di recupero individuali. In presenza di tali sintomi, è opportuno concedere un periodo di scarico totale e, se il dolore non diminuisce, rivolgersi al reumatologo per ricalibrare la terapia farmacologica e rivedere il piano di esercizio, evitando danni cartilaginei a lungo termine.