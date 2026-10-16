Scopri i consigli della cardiologa Ilaria Previtali per monitorare la pressione, interpretare i numeri e riconoscere i primi segnali di pericolo.

L’ipertensione arteriosa è una delle patologie più diffuse al mondo e, proprio per la sua natura asintomatica, viene spesso definita il “killer silenzioso”. Il danno si accumula nel tempo, colpendo vasi, cuore e reni, finché non si manifesta con eventi acuti come infarto o ictus. Per questo è fondamentale imparare a verificarla regolarmente e a riconoscere i primi segnali che il corpo può inviare.

La dottoressa Ilaria Previtali, responsabile della Cardiologia Clinica e della Terapia Intensiva Cardiologica presso Humanitas Gavazzeni, ha illustrato le linee guida più accreditate per una corretta monitorizzazione pressoria fornendo indicazioni pratiche utili a chiunque voglia prendersi cura della propria salute cardiovascolare.

Frequenza e modalità di controllo della pressione arteriosa

La periodicità dei controlli varia in base all’età e alla presenza di fattori di rischio. I giovani sotto i 30 anni senza patologie note possono limitarsi a una misurazione occasionale durante le visite di routine. Gli adulti tra i 30 e i 50 anni dovrebbero invece effettuare un controllo almeno una volta all’anno, idealmente ogni 3-6 mesi se vi sono condizioni preesistenti. Per le persone oltre i 50 o per chi presenta fattori di rischio come diabete, obesità o storia familiare, è consigliato un monitoraggio più frequente, anche mensile, per individuare eventuali variazioni precocemente.

Valori di riferimento, sintomi e fenomeno del camice bianco

Quando il soggetto è a riposo, i valori considerati normali sono intorno a 120/80 mmHg. Le linee guida distinguono quattro categorie: valore ottimale (≤120/80 mmHg), normotensione (<135/<85 mmHg), borderline (≥140/90 mmHg) e, per i pazienti diabetici, una soglia più restrittiva (<130/80 mmHg). Un singolo valore elevato non è di per sé allarmante; è opportuno ripetere la misurazione dopo due ore di riposo per confermare la lettura.

Molti pazienti sperimentano l’ipertensione da camice bianco ovvero un aumento temporaneo della pressione dovuto all’ansia legata alla visita medica. Per ridurre questo effetto, è consigliabile effettuare la misurazione in un ambiente familiare, seduti tranquilli per almeno 10 minuti, evitando cibi pesanti, alcol o fumo nelle mezz’ora precedenti.

Segnali da non trascurare

Pur essendo prevalentemente asintomatica, l’ipertensione può manifestarsi con cefalea retro-oculare, acufeni, gonfiore alle gambe e ridotta diuresi. Tali sintomi, soprattutto se improvvisi, dovrebbero spingere a un controllo immediato.

Il ruolo dei reni

I reni regolano il volume del sangue e rilasciano ormoni che modulano la pressione. Un eccesso di sodio aumenta la ritenzione idrica, innalzando la pressione e sovraccaricando i reni. Per questo motivo, la riduzione dell’apporto di sale è una delle prime raccomandazioni terapeutiche.

Strategie quotidiane per gestire l’ipertensione

Il primo passo per contenere valori borderline è modificare lo stile di vita. La perdita di peso, anche minima, si traduce in una riduzione diretta della pressione arteriosa. L’attività fisica moderata, come camminate rapide per 30 minuti al giorno, migliora l’elasticità vascolare e favorisce il controllo del peso.

Ridurre il consumo di sodio è cruciale: evitare di aggiungere sale a tavola e limitare alimenti trasformati (affettati, snack confezionati, salse pronte) permette di mantenere l’apporto giornaliero al di sotto dei 5 g consigliati. Una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e legumi, tipica del modello mediterraneo, supporta ulteriormente la salute cardiovascolare.

Infine, per i soggetti con diabete, è fondamentale mantenere la pressione sotto i 130/80 mmHg, poiché l’iperglicemia accelera il danno vascolare. Un monitoraggio regolare, associato a visite mediche periodiche, consente di intervenire tempestivamente con farmaci o ulteriori cambiamenti di stile, prevenendo le complicanze più gravi.