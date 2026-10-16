Un’analisi su 6.267 adulti mostra che sia dormire meno di 6 ore sia più di 10 peggiorano l'emicrania, grazie a un aumento di giorni di cefalea e di stress percepito.

Nel tentativo di chiarire il legame tra sonno e emicrania un ampio studio ha esaminato i dati di 6.267 adulti affetti da questa condizione, con un’età media di 41,5 anni. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi in base alla durata del sonno notturno chi dormiva sei ore o meno, chi tra sette e nove ore (riferimento) e chi superava le dieci ore.

Risultati chiave: una curva a U tra sonno e frequenza dell’emicrania

Confrontando i gruppi, gli esperti hanno riscontrato che chi dormiva meno di sei ore presentava un aumento medio del 10,9% dei giorni mensili con cefalea rispetto al gruppo di riferimento. Anche il punteggio medio della scala MIDAS che misura la disabilità legata all’emicrania, era più alto del 13,6% in questi soggetti.

Il peggio per chi dorme molto

Il panorama peggiora notevolmente per chi riposa più di dieci ore: il numero di giorni con cefalea era superiore del 27,1% e il valore MIDAS mostrava un incremento eccezionale del 66% rispetto a chi dormiva tra sette e nove ore. Questo suggerisce che un sonno prolungato è associato a una compromissione nettamente più marcata.

Stress percepito: un elemento che lega sonno ed emicrania

Oltre ai dati di frequenza e disabilità, è emerso che i livelli di stress percepito erano più elevati sia nei soggetti con sonno breve sia in quelli con sonno lungo, rispetto al gruppo di riferimento. Analisi statistiche hanno mostrato che lo stress spiegava una parte significativa dell’associazione tra durata del sonno e numero di attacchi, indicando una relazione trilaterale tra sonno, stress ed emicrania.

Che cosa significa per la pratica clinica?

Essendo uno studio osservazionale e trasversale i risultati indicano correlazioni ma non provano una causazione diretta: diminuire le ore di sonno in chi dorme molto non garantisce automaticamente una riduzione degli attacchi. Tuttavia, i dati sottolineano l’importanza di valutare le abitudini del sonno e lo stress durante la visita specialistica. Una gestione integrata che includa regolarità degli orari, adeguata durata del riposo, screening per disturbi del sonno e tecniche di riduzione dello stress può arricchire il percorso terapeutico, affiancando le terapie farmacologiche tradizionali.