Nel corso della prossima settimana l’Italia sarà attraversata da una vasta zona di alta pressione che si espanderà dai quadranti occidentali verso l’intero bacino mediterraneo. Questo fenomeno, alimentato da masse d’aria azzorriane e nordafricane, porterà un graduale aumento dell’instabilità termica, favorendo condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, prima della completa stabilizzazione del blocco anticiclonico, sono attesi episodi di pioggia di breve durata soprattutto nelle regioni meridionali e in Sicilia il lunedì 12 ottobre. I fronti freddi in arrivo dal Nord genereranno venti che potranno superare i 40 km/h, con intensità maggiore lungo le coste adriatiche e ioniche.

La denominazione «ottobrata» richiama le tradizioni della Roma antica, quando le giornate di sole a metà ottobre offrivano l’occasione ideale per escursioni nei vigneti e nei campi circostanti. In meteorologia moderna, il termine descrive un periodo di stabilità atmosferica accompagnata da massime termiche superiori alla media stagionale. Per il 2026, le previsioni indicano che tale fase si manifesterà sotto forma di temperature che si avvicineranno o supereranno i 25 °C, soprattutto nelle regioni del Centro, in Sardegna e in alcune aree del Nord. Questa crescita termica sarà sostenuta dal consolidamento dell’anticiclone già previsto per i giorni successivi al 12.

Previsioni per il 12 ottobre: piogge isolate e venti vigorosi

Il lunedì 12 ottobre, le aree meridionali – Campania, Puglia, Calabria e la Sicilia – sperimenteranno rovesci di intensità modesta ma ben distribuiti. Le precipitazioni saranno di breve durata, alternate a tratti di cielo terso, il che limiterà l’impatto sulle attività quotidiane. Contemporaneamente, i venti provenienti da Nord soffieranno più intensi lungo le coste adriatiche e ioniche, con raffiche che supereranno i 40 km/h, potendo causare qualche disagio per la navigazione costiera e le operazioni portuali. Nelle zone interne del Sud, la pioggia potrà manifestarsi sotto forma di piogge isolate, mentre il Nord continuerà a presentare cieli prevalentemente coperti ma senza fenomeni significativi di precipitazione.

Da martedì 13 ottobre l’anticiclone domina l’Italia

Dal martedì 13 ottobre l’estensione dell’anticiclone diventerà la forza dominante su tutto il territorio nazionale. Grazie all’afflusso combinato di aria calda proveniente dall’Africa e di aria più secca dall’Atlante, il cielo si schiarirà progressivamente, creando ampie distese di sole. Le temperature inizieranno a salire in maniera costante, con valori minimi che resteranno sopra i 12 °C nella maggior parte delle regioni. La presenza di un forte blocco di alta pressione garantirà inoltre la riduzione dei venti, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto, agricoltura e turismo. Questa fase di stabilità dovrebbe persistere fino al weekend successivo, offrendo una pausa dopo le recenti ondate di maltempo.

Temperature massime da nord a sud

Le massime termiche attese per mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre supereranno i 22 °C nelle regioni settentrionali, mentre nel Centro e in Sardegna potranno raggiungere i 25 °C, segnando i valori più alti della stagione. Città come Firenze, Roma, Napoli e Cagliari registreranno così delle punte di calore tipiche dell’«ottobrata». Nelle zone montane, come le Dolomiti, le temperature saranno più contenute, ma comunque superiori alle medie storiche di ottobre, permettendo anche la comparsa di sole intenso in alta quota. Gli agricoltori potranno sfruttare questo periodo per operazioni di potatura e raccolta, mentre i cittadini avranno l’opportunità di godere di attività all’aperto senza il timore di piogge improvvise.

Prospettive oltre il 18 ottobre: possibile ritorno delle perturbazioni

A partire dal 19 ottobre, le influence atlantiche potrebbero iniziare a indebolire l’anticiclone, reintroducendo sistemi di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale. Questo cambiamento potrebbe generare nuvole più dense e occasionali piogge, soprattutto lungo la costa tirrenica e nelle zone interne del Sud. Tuttavia, le previsioni indicano che le perturbazioni rimarranno moderatamente deboli, evitando ritorni di condizioni critiche come quelle verificatesi all’inizio della settimana. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo quotidiani per valutare eventuali variazioni, soprattutto per chi ha in programma viaggi o eventi all’aperto nel periodo di fine ottobre.