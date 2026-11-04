Dottoressa Valentina Giacinti combina esperienza sportiva, ricerca accademica e passione per l'educazione alimentare, offrendo consulenze personalizzate a adulti e bambini.

Valentina Giacinti ha scoperto la propria vocazione per l’alimentazione fin da bambina, quando allenava la nuotata agonistica. L’esigenza di ottimizzare la performance sportiva la spinse a studiare l’interazione fra cibo e rendimento, una passione che ha guidato tutta la sua carriera.

Formazione accademica e percorso di ricerca

Nel 2017 si è laureata in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso il Campus Bio-medico di Roma. Subito dopo ha conseguito un corso ECM in nutrizione e sport organizzato dal CONI, consolidando le competenze pratiche richieste agli atleti. Da allora, fino al 2020, ha svolto un dottorato in Food Science, approfondendo la letteratura scientifica e partecipando a numerosi progetti di ricerca. Oggi è anche tutor di materia all’interno del corso triennale di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso lo stesso ateneo.

Specializzazioni e ambiti di intervento

La dottoressa Giacinti si dedica soprattutto a due fasce di pazienti: bambini e adulti sportivi. Ha seguito numerosi corsi di educazione alimentare per i più piccoli, il che le permette di tradurre concetti complessi in messaggi semplici e motivanti. Tra le patologie più frequentemente gestite troviamo sovrappeso, diabete, endometriosi, sindrome metabolica, sindrome dell’intestino irritabile e PCOS (sindrome dell’ovaio policistico). L’approccio è sempre personalizzato, basato su una valutazione nutrizionale completa e su un piano alimentare graduale.

Tipologie di visita

Le consultazioni possono avvenire in studio (presso due sedi a Roma) o online, garantendo flessibilità ai pazienti con impegni serrati. Le modalità di pagamento accettate includono contanti, bonifico, bonifico istantaneo, carte di credito, di debito e prepagate. Le assicurazioni sono riconosciute, ma la copertura varia a seconda della prestazione e del territorio.

Esperienze dei pazienti e approccio professionale

Le recensioni raccolte evidenziano la capacità della dottoressa di instaurare un rapporto di fiducia fin dal primo incontro. I pazienti apprezzano la chiarezza con cui spiega i piani alimentari, la disponibilità a rispondere a dubbi e la costante attenzione ai risultati. Alcuni hanno segnalato dimissioni di peso superiori a 20 kg, altri hanno ritrovato un miglioramento nella gestione dei sintomi dell’endometriosi o della sindrome metabolica. Questo riscontro positivo è frutto di un metodo basato su ascolto attivo, monitoraggio continuo e adattamenti personalizzati.

Grazie a un mix di esperienza sportiva, formazione accademica e passione per l’educazione alimentare, Valentina Giacinti rappresenta una risorsa affidabile per chi cerca un nutrizionista capace di coniugare scienza, empatia e risultati concreti.