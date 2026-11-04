 Salta al contenuto
4 Novembre 2026

Profilo completo di Valentina Giacinti, specialista in nutrizione sportiva

Dottoressa Valentina Giacinti combina esperienza sportiva, ricerca accademica e passione per l'educazione alimentare, offrendo consulenze personalizzate a adulti e bambini.

· · 2 min
Profilo completo di Valentina Giacinti, specialista in nutrizione sportiva

Valentina Giacinti ha scoperto la propria vocazione per l’alimentazione fin da bambina, quando allenava la nuotata agonistica. L’esigenza di ottimizzare la performance sportiva la spinse a studiare l’interazione fra cibo e rendimento, una passione che ha guidato tutta la sua carriera.

Formazione accademica e percorso di ricerca

Nel 2017 si è laureata in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso il Campus Bio-medico di Roma. Subito dopo ha conseguito un corso ECM in nutrizione e sport organizzato dal CONI, consolidando le competenze pratiche richieste agli atleti. Da allora, fino al 2020, ha svolto un dottorato in Food Science, approfondendo la letteratura scientifica e partecipando a numerosi progetti di ricerca. Oggi è anche tutor di materia all’interno del corso triennale di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana presso lo stesso ateneo.

Specializzazioni e ambiti di intervento

La dottoressa Giacinti si dedica soprattutto a due fasce di pazienti: bambini e adulti sportivi. Ha seguito numerosi corsi di educazione alimentare per i più piccoli, il che le permette di tradurre concetti complessi in messaggi semplici e motivanti. Tra le patologie più frequentemente gestite troviamo sovrappeso, diabete, endometriosi, sindrome metabolica, sindrome dell’intestino irritabile e PCOS (sindrome dell’ovaio policistico). L’approccio è sempre personalizzato, basato su una valutazione nutrizionale completa e su un piano alimentare graduale.

Tipologie di visita

Le consultazioni possono avvenire in studio (presso due sedi a Roma) o online, garantendo flessibilità ai pazienti con impegni serrati. Le modalità di pagamento accettate includono contanti, bonifico, bonifico istantaneo, carte di credito, di debito e prepagate. Le assicurazioni sono riconosciute, ma la copertura varia a seconda della prestazione e del territorio.

Esperienze dei pazienti e approccio professionale

Le recensioni raccolte evidenziano la capacità della dottoressa di instaurare un rapporto di fiducia fin dal primo incontro. I pazienti apprezzano la chiarezza con cui spiega i piani alimentari, la disponibilità a rispondere a dubbi e la costante attenzione ai risultati. Alcuni hanno segnalato dimissioni di peso superiori a 20 kg, altri hanno ritrovato un miglioramento nella gestione dei sintomi dell’endometriosi o della sindrome metabolica. Questo riscontro positivo è frutto di un metodo basato su ascolto attivo, monitoraggio continuo e adattamenti personalizzati.

Grazie a un mix di esperienza sportiva, formazione accademica e passione per l’educazione alimentare, Valentina Giacinti rappresenta una risorsa affidabile per chi cerca un nutrizionista capace di coniugare scienza, empatia e risultati concreti.