Scopri come combinare relax e movimento nella spa La Palsa, con yoga su misura, palestra moderna e solarium su prenotazione.

Durante una pausa estiva il corpo riacquista la capacità di comunicare i propri bisogni: talvolta ha fame di riposo, altre volte di movimento. La spa La Palsa, immersa nella zona Lagació, ha progettato ambienti che permettono di soddisfare entrambe le richieste senza rinunciare al piacere della vacanza.

Yoga: rituali di movimento consapevole

La stanza dedicata allo yoga è stata arredata con materiali naturali e illuminazione soffusa, creando un contesto ideale per la pratica. Qui è possibile partecipare a sessioni collettive o richiedere una lezione privata, pensata per rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno, dal principiante al più esperto.

Lezioni private su misura

Su semplice richiesta il team organizza incontri individuali, con un istruttore che adatta il percorso alle capacità fisiche e agli obiettivi personali. La personalizzazione garantisce un’esperienza rilassante e al contempo stimolante, favorendo la serenità mentale e la flessibilità muscolare.

Fitness e solarium: opzioni per tutti i gusti

L’area fitness di La Palsa è aperta dalle 7:00 alle 20:00 e accoglie ospiti a partire dai 14 anni; i più giovani devono essere accompagnati da un adulto. Le attrezzature includono macchine di ultima generazione per il cardio, zone dedicate alla forza e spazi liberi per esercizi di mobilità. Inoltre, è possibile prenotare un solarium per completare il percorso di benessere.

Cardio

Il segmento cardio comprende tapis roulant, ellittica, spin bike e recumbent bike, consentendo di scegliere l’intensità più adatta al proprio ritmo. Ogni macchina è dotata di monitoraggio digitale per tenere sotto controllo battito, velocità e calorie bruciate.

Forza

Per lo sviluppo della forza è disponibile una stazione multifunzione, una panca regolabile e attrezzi per allenamento funzionale. Queste soluzioni permettono di lavorare su tutti i gruppi muscolari, dal tronco alle gambe, garantendo un allenamento completo.

Mobilità

L’area dedicata alla mobilità offre una spalliera per esercizi di equilibrio e ampi spazi liberi per stretching e lavori di stabilizzazione. Qui si possono eseguire sequenze mirate a migliorare la flessibilità e prevenire infortuni.

Chi desidera regalare un momento di benessere può acquistare un buono valido per qualsiasi servizio: yoga, accesso alla palestra o sessione al solarium. Il voucher rappresenta un’opportunità di regalare tempo a sé stessi o ai propri cari, favorendo una pausa consapevole dalla frenesia quotidiana.