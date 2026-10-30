Il collo subisce un carico di 27 kg quando guardi il cellulare: ecco 5 esercizi per contrastarlo

Passiamo ore incollati al cellulare o al computer, con la testa piegata verso il basso. Il risultato è una tensione costante della zona cervicale, che oggi interessa tra il 60% e l’80% della popolazione almeno una volta nella vita. Queste posture prolungate sono alla base di quello che i professionisti chiamano text neck, una condizione che può evolvere in dolore cronico, rigidità e, nei casi più gravi, compromettere la qualità della vita quotidiana.

Il peso reale della testa in posizione flessa

In postura eretta la testa esercita sul collo un carico di circa 5,4 chilogrammi. Quando la si piega in avanti, come accade usando lo smartphone, la leva aumenta drasticamente e il carico percepito può raggiungere i 27,2 chilogrammi. Questo dato, confermato dalla biomeccanica studiata dalla dottoressa Daniela Casarotti, non significa che la colonna sostenga materialmente 27 kg, ma indica l’intensità della forza a cui i muscoli cervicali sono sottoposti durante la postura flessa. L’effetto cumulativo di questa pressione, soprattutto se mantenuta per lunghi periodi, è la principale causa di affaticamento e dolore.

Esercizi pratici per alleviare il “text neck”

Il movimento è l’antidoto più efficace contro la rigidità. Il dottor Ghosh sottolinea che “la colonna vertebrale vuole semplicemente muoversi: l’attività riattiva la circolazione e ridà tono ai muscoli”. Di seguito cinque proposte semplici da integrare nella routine quotidiana, utili a rinforzare la muscolatura cervicale e a ridurre il carico.

1. Rotazione del capo

Seduti con la schiena dritta, ruota lentamente la testa verso destra fino al limite tollerato, mantenendo la posizione per due secondi per percepire l’allungamento sul lato opposto. Torna al centro e ripeti verso sinistra. Esegui due o tre serie più volte al giorno; questo esercizio stimola la mobilità rotazionale e allevia la tensione dei muscoli laterali del collo.

2. Mantenimento della posizione neutra

La posizione neutra è allineata con la colonna vertebrale: spalle rilassate, mento leggermente retratto e colonna senza flessione laterale. Durante la guida o il lavoro al computer, ricordati di verificare frequentemente questa postura, evitando di sporgere il mento verso lo schermo o di incassare le spalle.

3. Correzione del “mento in avanti”

Per contrastare la tendenza a sporgere il mento, delicatamente solleva il collo verso l’alto e rientra il mento, immaginando di creare una leggera curvatura sotto di esso, come una “pancia di pesca”. Allarga le clavicole, spingi le scapole verso il basso e attiva leggermente gli addominali inferiori per stabilizzare la zona toracica.

4. Resistenza dei flessori cervicali

Sdraiate sul letto con ginocchia piegate e piedi a terra, porta il mento al petto. Metti una mano dietro la testa e solleva il capo di circa tre centimetri, poi rimuovi la mano mantenendo la posizione. Inizia con pochi secondi, aumentando gradualmente fino a 30 secondi, per potenziare i muscoli flessori.

5. Lavoro profondo con testiera o banda elastica

Seduti su una sedia con poggiatesta, spingi la testa all’indietro contro il supporto e poi riporta il mento verso il petto, mantenendo la posizione per qualche istante. Variante avanzata: fissa una banda elastica alla fronte, fai un passo in avanti per tensionarla e completa il movimento di flessione controllata, rafforzando sia i muscoli anteriori che quelli posteriori del collo.

Segnali di allarme: quando rivolgersi al medico

Se compaiono sintomi come formicolio, intorpidimento o debolezza che si irradiano lungo il braccio, mal di testa persistente o dolore che non risponde al riposo, è fondamentale una valutazione specialistica. Questi segnali possono indicare coinvolgimento nervoso o patologie più complesse che richiedono un intervento medico tempestivo.