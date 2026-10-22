Un fine settimana di yoga, suoni curativi e acque sulfuree per rinascere dalla routine.

Immerso nella vallata termale di Saturnia, il ritiro propone un percorso di tre notti pensato per chi desidera riconnettersi con il proprio io più profondo. Grazie alle acque sulfuree, a 37,5°C, e a un programma strutturato di pratiche corporee, si crea un contesto ideale per sciogliere tensioni fisiche ed emotive, lasciando spazio a una reale trasformazione interiore.

Programma completo: yoga, meditazione e rituali termali

Il cuore dell’esperienza è costituito da yoga energetico e meditazione guidata, suddivisi in lezioni di gruppo e private. Le sessioni mattutine, della durata di 40 minuti, attivano i chakra e stimolano l’espansione della coscienza, mentre nel pomeriggio, brevi classi di 30 minuti favoriscono l’integrazione dei benefici ottenuti. La full moon meditation del sabato, sincronizzata con il ciclo lunare, permette di accedere a intuizioni profonde, mentre il sound bath serale nella sorgente termale avvolge corpo e mente in vibrazioni rilassanti.

Oltre alle pratiche di movimento, il ritiro include accesso illimitato ai servizi termali: la sorgente di acqua sulfurea, idromassaggi, percorsi vascolari, il Bagno Romano con sauna e bagno turco, nonché le stanze sensoriali del Casale. Questi ambienti favoriscono l’eliminazione di tossine e il riequilibrio energetico, trasformando ogni bagno in un rituale di rigenerazione fisica ed emotiva.

Trattamenti personalizzati per corpo e mente

Ogni partecipante riceve un massaggio Natural Destination di 50 minuti, pensato per sciogliere le tensioni accumulate e ristabilire la comunicazione tra corpo e mente. L’esperienza è completata da un kit wellness che comprende accappatoio, telo, ciabattine e borsa, oltre all’uso gratuito di e-Bike per due ore, ideale per esplorare i dintorni in modo sostenibile.

Le mattinate sono arricchite da passeggiate guidate, mentre le strutture sportive — palestra, campo da tennis e pratica golf — restano a disposizione per chi desidera un’attività più dinamica. Il risultato è un equilibrio tra movimento, ristoro e introspezione, pensato per chi vuole liberarsi da pensieri limitanti e riconnettersi con il proprio potenziale autentico.

Dettagli pratici, tariffe e prenotazioni

Il soggiorno prevede un minimo di tre notti per adulto, con una accoglienza al primo giorno che include un omaggio di frutta fresca in camera. La prima colazione è servita a buffet e tutti gli ospiti hanno accesso al percorso termale, al Casale e alle strutture ricreative del Parco. Sono incluse anche le lezioni di yoga (tre al mattino, due al pomeriggio), la lezione privata di Hatha Yoga, la meditazione della luna piena, il sound bath e il massaggio, oltre a parcheggio e servizio car valet.

Le tariffe partono da 1 790,00 € per camera deluxe in occupazione singola e 1 070,00 € a persona per camera doppia. Le date sono confermate per il periodo dal 17 al 20 dicembre, con possibilità di personalizzare il soggiorno in base alle esigenze individuali. Le prenotazioni garantiscono l’accesso a tutti i trattamenti descritti, offrendo un’opportunità concreta di risvegliare l’energia più autentica e riconnettersi con la propria natura.